Lekarz flebolog Iwona Radziejewska-Choma odpowiada na pytanie skąd biorą się pajączki i żylaki.

Opowiada też jak ciąża, otyłość, rozgrzewanie nóg i wiek wpływają na ryzyko wystąpienia żylaków i pajączków. Dowiedz się, czy objawy niewydolności żylnej można leczyć domowymi sposobami i co zrobić, by pozbyć się ich na zawsze. Poznaj dostępne metody, które pozwolą zbadać i usunąć pajączki i żylaki. Dowiedz się też, jakie objawy powinny skłonić cię do wizyty u lekarza specjalisty.

