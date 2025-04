Najczęstszą przyczyną niepełnosprawności u dzieci jest zespół zaburzeń neurologicznych określany jako mózgowe porażenie dziecięce (łac. paralysis cerebralis infantum, MPD). MPD statystycznie dotyka 2 dzieci na 1000 żywych urodzeń. U przyczyn tego stanu leży uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego zarówno w okresie płodowym, jak i okołoporodowym i wczesnym okresie niemowlęcym. Uznaje się, że uszkodzenie układu nerwowego nie postępuje, ale z biegiem lat stan dzieci, a później dorosłych może się pogarszać.

Przyczyny mózgowego porażenia dziecięcego

Możemy je podzielić na trzy zasadnicze grupy, w zależności od okresu wystąpienia uszkodzenia mózgu. W okresie płodowym, do tych przyczyn zaliczamy m.in.:

- wirusowe infekcje wewnątrzmaciczne (np. WZW, cytomegalia)

- toksoplazmoza

- zatrucie ciążowe

- ciąże mnogie

- niedrożność naczyń krwionośnych

- zaburzenia rozwojowe układu nerwowego

- zaburzenia genetyczne

- niedobory

- promieniowanie rentgenowskie.

Kolejne przyczyny dotyczą okresu okołoporodowego, które są związane z organizmem ciężarnej, predyspozycjami rodzinnymi, kontroli i przebiegu ciąży, a także podejmowanych lub zaniechanych interwencji medycznych. Niestety – tych powikłań jest najwięcej, bo stanowią aż 60% przypadków. Do przyczyn MPD w okresie okołoporodowym zaliczamy:

- wczesne rozwiązanie ciąży

- niedotlenienie okołoporodowe dziecka

- nieprawidłowy przebieg porodu

- krwawienia śródczaszkowe u noworodka

- urazy i infekcje okołoporodowe

- zbyt wysoki poziom bilirubiny we krwi dziecka

- nieprawidłowe ułożenie łożyska i jego inne patologie

- przedwczesne odejście wód płodowych

- zastosowanie środków znieczulenia ogólnego.

Do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego może dojść także we wczesnym niemowlęctwie. Najczęściej pojawia się ono na skutek:

- zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu u dziecka

- ciężkich infekcji u dziecka

- zbyt niskiej masy urodzeniowej

- krwawienia wewnątrzczaszkowe u noworodka

- zamartwicy i encefalopatii

- toksyczności zastosowanych u dziecka leków oraz zatruć

- wodogłowia i drgawek gorączkowych

- urazów powypadkowych lub będących wynikiem maltretowania dziecka

- wysokiego poziomu bilirubiny we krwi dziecka

- zbyt niskiego poziomu glukozy we krwi dziecka

- przytopienia.

Objawy MPD

Objawy mózgowego porażenia dziecięcego nie zawsze są widoczne od razu. Do wczesnych symptomów zaliczamy:

- zaburzenia napięcia mięśniowego w kończynach

- nieprawidłową postawę tułowia w okresie niemowlęcym

- opóźnienie rozwoju psycho-ruchowego (np. scyzorykowe ułożenie nóżek, brak unoszenia główki, brak zdolności raczkowania, zaburzenia chodu)

- spowolniony przyrost obwodu głowy

- trudności ze ssaniem, karmieniem, wymioty i ulewania

- zaburzone odruchy niemowlęce

Natomiast do objawów towarzyszących:

- trudności z nauką

- padaczka

- zaburzenia oczne

- osłabienie słuchu i problemy z mową

- przykurcze stawów, podwichnięcie bioder, skolioza

- zespół nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzenia zachowania

- upośledzenie czucia

Podział MPD

- spastyczne porażenie mózgowe (charakteryzujące się zwiększonym napięciem mięśni; może być hemiplegiczne – czyli porażone są kończyny po jednej stronie ciała; dwukończynowe – porażone wszystkie kończyny, z przewagą porażenia kończyn dolnych; kwadriplegiczne – wszystkie kończyny są porażone, szczególnie kończyny górne, widoczne zajęcie tułowia, niemożność utrzymania głowy, towarzyszą: małogłowie, padaczka i deficyty umysłowe)

- atetotyczno-hipotoniczne porażenie mózgowe – obserwuje się obniżenie napięcia mięśni, a później zaburzenia koordynacji ruchów oraz specyficzny, chwiejny chód

- dyskinetyczne porażenie mózgowe – występują stany zmiennego napięcia mięśniowego, skutkujące pojawieniem się ruchów niezależnych od woli we wszystkich kończynach, które nasila aktywność ruchowa i napięcia emocjonalne

- postać mieszana porażenia mózgowego – łączy w sobie cechy wszystkich postaci MPD

Metody diagnostyczne

MPD jest długo diagnozowane, ale ciężkie postacie schorzenia można rozpoznać zaraz po urodzeniu dziecka. Najważniejsze jest zebranie dokładnego wywiadu obejmującego okres ciąży, porodu i poporodowy. Lekarz pediatra ocenia dziecko wykonując szczegółowe badanie fizykalne z oceną odruchów. Dziecko musi być także zbadane przez neurologa dziecięcego. Zwykle zaleca się badania obrazujące mózg jak np. tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny. Ponadto wskazana jest diagnostyka genetyczna w celu wykluczenia zaburzeń z pozoru podobnych do MPD np. zespół uszkodzonego chromosomy X, zespół Downa, dystrofia Duschenne'a oraz badania biochemiczne i hormonalne. Wykonywana jest elektroencefalografia, elektronystagmografia i elektromiografia oraz biopsje mięśni i nerwów.

Leczenie MPD

Mózgowe porażenie dziecięce jest niewyleczalne, a postępowanie terapeutyczne ma na celu zwiększenie komfortu życia, zatem opiera się na łagodzeniu objawów, rehabilitacji ruchowej i fizykoterapii. Zespół leczniczy powinien obejmować wielu specjalistów, jak pediatra, neurolog, ortopeda, okulista, laryngolog, foniatra, fizjoterapeuta, logopeda, pedagog, psycholog, trener komunikacji, pielęgniarka i terapeuta zajęciowy. Nierzadko rodzina dziecka z MPD potrzebuje pomocy psychologa oraz wolontariuszy, którzy w pewnym stopniu odciążą ją z całodobowego sprawowania opieki.

Leki, jakie są stosowane w łagodzeniu dolegliwości towarzyszących to: leki przeciwpadaczkowe, uspokajające, rozluźniające, rozkurczające i przeciwbólowe. Ponadto czasem są zalecane interwencje chirurgiczne w celu korygowania wad oraz ostrzykiwanie przykurczów toksyną botulinową. Poprawę stanu obserwuje się także po zabiegach fibrotomii.

Zalecane formy rehabilitacji ruchowej:

- metoda Bobath

- metoda Petö

- metoda Domana

- metoda Vojty

- metoda skafandra kosmicznego

Dzieci wymagają też wsparcia ortopedycznego w postaci ortez oraz innych udogodnień jak specjalne wózki, kule łokciowe, walkery, ochraniacze, kaski, dodatkowe poduszki, specjalne kubki do picia i inne przyrządy w zależności od potrzeb.