Czym grozi nadciśnienie?

Można bardzo skutecznie wspomagać leczenie nadciśnienia tętniczego prostymi sposobami domowymi, naturalnymi, a nie tylko farmakologicznie. Głównie poprzez odpowiednie zmiany w diecie i stylu życia. Czyli zapobiegajmy, stosujmy profilaktykę, aby uniknąć poważnych problemów ze zdrowiem.

Warto wiedzieć, że nieleczone nadciśnienie prowadzi do powstawania: miażdżycy, chorób serca, udaru mózgu, niewydolności nerek i innych poważnych zmian chorobowych.

Potas obniżający ciśnienie krwi

Tak więc starajmy się na przykład naszą dietę wzbogacać w potas, który ma działanie moczopędne, przez co obniża poziom ciśnienia krwi.

Duże ilości potasu zawierają: pomidory, w tym sok pomidorowy, banany, nasiona soi, suszone śliwki, żurawina, aronia, cebula, ziemniaki, brokuły, ryby.

Ogranicz sól

Zadbajmy też o to, aby w naszym codziennym jadłospisie było jak najmniej soli, najlepiej nie więcej jak pół łyżeczki dziennie, czyli ograniczajmy na przykład spożycie solonych orzeszków, paluszków czy chipsów.

Sięgaj po warzywa i owoce



Spożywajmy duże ilości warzyw i owoców. Zaleca się przez dwa dni w tygodniu być na diecie wyłącznie owocowo-warzywnej.

Zielone światło dla miodu

Dobrym środkiem jest również miód, szczególnie w połączeniu z sokiem ze świeżej pokrzywy – spróbujmy wypijać co dzień przez kilka tygodni szklankę letniej przegotowanej wody z łyżeczką miodu i łyżeczką pyłku kwiatowego i sprawdzajmy równocześnie poziom naszego ciśnienia.

Nie słódź



Unikajmy cukru, który zastępujmy naturalnymi słodzikami, na przykład stewią.

Produkty pełnoziarniste

Jedzmy produkty pełnoziarniste, bogate w błonnik, który przeciwdziała zaleganiu cholesterolu w naczyniach krwionośnych.

Czyli spożywajmy razowe pieczywo pełnoziarniste zamiast pieczywa białego, a także świeże warzywa i owoce, choćby jabłka.

Wybieraj omega-3 i omega-6

Wspomagajmy też naszą dietę preparatami czy produktami spożywczymi z kwasami tłuszczowymi omega-3 (głównie tłuste ryby morskie) i omega-6 (nasiona kukurydzy, słonecznika, dyni).

Wino w małej ilości

Niezłym środkiem spożywczym na obniżenie ciśnienia jest wytrawne czerwone wino, konsumowane oczywiście w skromnych ilościach – nie więcej jak 100 g dziennie, a to z tego względu, że zawiera duże ilości flawonoidów, działających ochronnie na układ krążenia.

Rzuć nałogi



Starajmy się pozbyć nałogów, takich jak palenie tytoniu czy nadmierne picie alkoholu. Znacznie ograniczmy też picie mocnej kawy.

Czosnek? Tak!

Regularnie spożywajmy czosnek, który nie tylko obniża ciśnienie, ale także zapobiega zaleganiu cholesterolu na ściankach tętnic, redukując przez to ryzyko wylewu krwi do mózgu.

Schudnij



Osoby otyłe powinny starać się zrzucić odpowiednią ilość kilogramów masy ciała, co znacznie powinno obniżyć ciśnienie krwi.

Czyli zalecane jest dużo ruchu, spacerów, jazdy na rowerze, pływanie, regularne ćwiczenia aerobowe itd. Należy przy tym sprawdzać wskaźnik masy ciała BMI, który powinien wynosić nie więcej jak 25.

Żyj sportowo i pozbądź się stresu

Wysiłek sprawia, że naczynia krwionośne rozszerzają się, obniżając ciśnienie krwi. Warto poza tym unikać sytuacji stresowych, życia w pośpiechu, gniewu, nadmiernych emocji, co może mieć znaczący wpływ na poziom naszego ciśnienia. Dobrze natomiast jest być wyspanym i wypoczętym, prowadzić spokojne, stabilne emocjonalnie życie.

Relaks dla zdrowia

Innymi sprawdzonymi metodami walki z tą dolegliwością są techniki i ćwiczenia relaksacyjne, typu joga, medytacja, aromaterapia, kąpiele w chłodnej wodzie, kiedy naczynia krwionośne kurczą się, powodując spadek ciśnienia.

Ciśnienie optymalne to 120/80 – dotyczy to młodych, zdrowych osób.

Ciśnienie prawidłowe to 120-140/80-90.

Nadciśnienie łagodne, to 141-160/91-100.

Nadciśnienie umiarkowane, to 161-180/101-110.

Nadciśnienie ciężkie, to od 181/111 w górę.

Źródło: wydawnictwo PRINTEX.