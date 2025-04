fot. Fotolia

Postępująca urbanizacja i rozwój przemysłu sprawiają, że poziom aktywności fizycznej, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych, jest znacznie niższy niż w ubiegłym stuleciu. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) alarmuje, że aż 60% społeczeństwa nie uprawia żadnego sportu i prowadzi siedzący tryb życia, który jest jedną z głównych przyczyn chorób cywilizacyjnych XXI wieku m.in. chorób układu krążenia.

Brak aktywności fizycznej – przyczyna chorób serca?

W 2013 roku zarejestrowano w Polsce około 1 mln zachorowań na miażdżycę, 100 tys. zawałów serca i 65 tys. udarów mózgowych, a 3 mln. Polaków choruje na nadciśnienie tętnicze. Winna jest przede wszystkim niezdrowa dieta i brak aktywności fizycznej.

Regularne uprawianie sportu wywiera na organizm bardzo korzystny wpływ, szczególnie w kontekście funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego.

Jedną z najistotniejszych ról podczas wysiłku fizycznego odgrywa serce wraz z układem krwionośnym. Dzięki niemu tlen jest doprowadzany do ciężko pracujących mięśni. Tętno wzrasta, krew jest dotleniona i pomaga w termoregulacji organizmu.

Jak dużo ćwiczyć, aby mieć zdrowe serce?

Serce to mięsień, czyli wymaga ciągłej aktywności, aby budować swoją sprawność. Pod wpływem regularnych ćwiczeń staje się większe, silniejsze i wydolniejsze, tłoczy znacznie więcej krwi. Wszystkie powyższe elementy sprawiają, że normalizuje się poziom cukru we krwi. Spada ilość “złego” cholesterolu (LDL) a wzrasta poziom “dobrego”.

Wysiłek fizyczny pozytywnie wpływa także na ciśnienie tętnicze powodując jego spadek. Co więcej, systematyczny trening sprawia, że przekrój naczyń krwionośnych ulega podwojeniu lub nawet potrojeniu.

WHO opublikowało badania dowodzące, że wystarczy 150 minut (2,5 h) wysiłku fizycznego w ciągu tygodnia, aby obniżyć ryzyko chorób serca aż o 30%. Co w takim razie z osobami, które już cierpią na choroby tego typu? Jedną z trzech najczęściej występujących chorób układu krążenia jest zwężenie zastawki aortalnej. Sposobem na ratunek dla osób, u których nie można wykonać konwencjonalnego zabiegu jest TAVI, czyli przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej. Dzięki tej relatywnie młodej metodzie leczenia można uniknąć operacji na otwartym sercu. Po takim zabiegu spokojna, ale systematyczna aktywność fizyczna jest wręcz zalecana w celu zachowania sprawności i zdrowia jak najdłużej.

Troska o serce nie może polegać tylko na przesadnym jego oszczędzaniu i unikaniu wysiłku, lecz przeciwnie, na poddawaniu go systematycznym obciążeniom. Najlepszą metodą podnosząca sprawność serca jest ruch i zmuszanie się do coraz intensywniejszej aktywności fizycznej.

Wysiłek fizyczny jest konieczny w rehabilitacji schorzeń kardiologicznych. Regularne ćwiczenia fizyczne pozwalają w dużym stopniu zapobiegać powtórnym zawałom serca i udarom mózgowym, oraz są nieodłącznym elementem rekonwalescencji po przebytych zabiegach.

Źródło; Materiały prasowe kampanii “Stawka to życie. Zastawka to życie”

