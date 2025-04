Podwyższone ciśnienie tętnicze krwi jest jednym z głównych czynników ryzyka chorób układu krążenia. Oznacza to, że osoby cierpiące na nadciśnienie, częściej zapadają m.in. na zawał lub udar. Jest to bardzo powszechne schorzenie, bo cierpi na nie aż 1/3 Polaków. Mimo to krąży wiele fałszywych twierdzeń na jego temat.

1. Na nadciśnienie cierpią jedynie osoby z nadwagą i otyłe.

Nieprawda. Dolegliwość ta występuje u wszystkich. Prawdą jest natomiast, że istnieje związek między nadciśnieniem a masą ciała. Z badań wynika, że schudnięcie powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego, zarówno u osób z nadciśnieniem, jak

i u tych, u których ciśnienie jest prawidłowe. Średnio ciśnienie tętnicze zmniejsza się ok. 1 mmHg na każdy utracony kilogram.

2. Choroby tej nie da się całkowicie wyleczyć.

Prawda. Można jednak złagodzić jej skutki. Wystarczy rzucić palenie, zmienić dietę (jeść więcej owoców i warzyw, ograniczyć tłuszcze zwierzęce, sól i picie alkoholu). Dobrze jest także schudnąć i regularnie ćwiczyć (np. maszerować 3 razy w tygodniu po pół godziny). Czasem to wystarcza, by utrzymać ciśnienie w normie. Jeśli tak się nie stanie, lekarz zleci, leki. Trzeba je regularne stosować, zwykle do końca życia.

3. Stosowanie leków z kwasem acetylosalicylowym zapobiega powstawaniu nadciśnienia.

Nieprawda. Regularne zażywanie tego typu leków zapobiega powstawaniu zatorów lub zakrzepów, które mogą prowadzić do choroby niedokrwiennej serca czy innych chorób, takich jak np. udar mózgu, nie zmniejsza zaś ryzyka nadciśnienia. Co więcej, może je zwiększać. Chorzy z nadciśnieniem stosujący pochodne kwasu acetylosalicylowego mogą mieć problem z utrzymaniem płynów w organizmie. To pogarsza pracę nerek i powoduje podniesienie się ciśnienia tętniczego.

4. Osoby chore na nadciśnienie powinny codziennie je mierzyć.

Prawda. Zgodnie z najnowszymi zaleceniami Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, nim choroba zostanie ostatecznie rozpoznana i zalecone leczenie, należy wykonywać co najmniej 2 pomiary rano i co najmniej 2 pomiary wieczorem codziennie przez tydzień. Wskazówki, jak to robić – w ramce). Osoby, które stale biorą leki, powinny mierzyć ciśnienie przez 1 tydzień

co 3 miesiące (przed każdą wizytą lekarską), wyniki badania zapisywać. Notatki należy pokazać lekarzowi podczas wizyty.

5. Sól szkodzi tylko tym osobom, których nadciśnienie spowodowane jest zaburzeniem pracy nerek.

Nieprawda. Sól jest największym wrogiem osób chorujących na nadciśnienie. Zatrzymuje wodę w organizmie, co wiąże się z „zapełnieniem” tętnic i automatycznym wzrostem ciśnienia tętniczego krwi. Badania kardiologów potwierdziły, iż zmniejszenie codziennej porcji soli powoduje redukcję ciśnienia tętniczego. Nie prowadzi jednak do całkowitego zaniku choroby. Według zaleceń Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) spożycie soli nie powinno przekraczać 5 g/dobę (łyżeczka).