Prawidłowa higiena jamy ustnej to klucz do pięknego zębów i świeżego oddechu. Jednak czasem jest ona niewystarczająca, o czym uporczywie i przewlekle przypomina nam nieświeży zapach z ust. Jego przyczyny mogą właśnie nie wynikać z deficytów w higienie, ale mieć inne podłoże, np. chorobowe. Ciągłe występowanie przykrej woni z ust, powinno wzbudzić nasz niepokój.



Halitoza to problem dotyczący wielu osób. Polega na występowaniu nieświeżego, czasem cuchnącego oddechu. Istnieje masa przyczyn takiego stanu, a główne z nich to psujący się ząb, przewlekłe zapalenie migdałków, katar spływający po gardle, zaburzenia trawienia, infekcje grzybicze, zapalenia jamy ustnej i błędy dietetyczne.

Nieświeży zapach z buzi utrudnia codzienne funkcjonowanie. Skutecznie obniża samopoczucie, samoocenę i może być obiektem drwin. Halitoza to objaw, który można i trzeba leczyć, a przynajmniej skonsultować z lekarzem rodzinnym i stomatologiem.

Toaleta jamy ustnej

Jest to kilka zabiegów higienicznych, pozwalających na utrzymanie jamy ustnej w czystości i komforcie. Składają się na nią:

czyszczenie szczelin międzyzębowych za pomocą nici dentystycznej,

szczotkowanie zębów, języka i ścian jamy ustnej,

płukanie jamy ustnej.

Jako pierwsze powinniśmy wykonywać czyszczenie szczelin między zębami nicią dentystyczną. Nić taka jest niezbędna do higieny zębów zwłaszcza osobom, które mają dość ciasno „ułożone” zęby. Za jej pomocą możemy usunąć resztki pokarmu, który dostał się do szczelin i z innych, trudnych do zdobycia przez szczoteczkę, zakamarków uzębienia. Pozostawienie takich resztek między zębami sprzyja procesom gnilnym i psuciu się zębów, a więc także odpychającemu zapachowi z ust.

Kolej na szczotkowanie. Pozwala ono usunąć z zębów, języka, wnętrza policzków i podniebienia, większość osadu i drobnoustrojów. Różna długość włosia szczoteczki pozwala na dokładniejsze mycie, a specjalne powierzchnie na grzbiecie szczoteczki, np. w formie „tarki” ułatwiają usunięcie osadu z języka i pozostałych struktur w jamie ustnej. Szczotkowanie to również masaż dla dziąseł, języka i podniebienia, w związku z czym stają się one lepiej ukrwione, mocniejsze, a zwiększone wydzielanie czystej śliny, aktywnie dezynfekuje jamę ustną.

Płukanie jamy ustnej specjalnymi płynami to także świetne rozwiązanie w walce z nieświeżym oddechem. Płyny te działają orzeźwiająco, dezynfekująco i ochładzająco. Istnieją też preparaty niwelujące przykry zapach z przewodu pokarmowego, wybielające zęby i zapobiegające próchnicy oraz chorobom przyzębia. Trzeba pamiętać, że aby płyn spełnił w całości swoja funkcję, należy płukać jamę ustną przez 1-2 minuty.

Fitoterapia przykrego zapachu z ust

Oprócz właściwej higieny jamy ustnej, warto wypróbować jeszcze kilka naturalnych sposobów walki z niemiłym wonią oddechu. Oto, co proponujemy:

płukanie buzi roztworem octu jabłkowego: 1 łyżeczka octu na szklankę wody, przez 1-2 minuty, a następnie wypicie roztworu z 1 łyżeczki octu i pół szklanki wody, rano na czczo. Warunkiem jest posiadanie naturalnego octu z jabłek, a nie spirytusowego z aromatem.

płukanie cytrynowe: sok z całej cytryny wymieszać z 250ml wody i płukać jamę ustną przez 1-2 minuty. Uwaga w przypadku nadwrażliwości zębów.

żucie przypraw: koperku, nasion kopru włoskiego oraz anyżu; ziarna trzeba rozgryźć i żuć na papkę, po czym połknąć. Wykorzystujemy kilka nasionek jednorazowo. Przyprawy te, polepszają także trawienie.

żucie owoców jałowca: po posiłku żujemy 3-5 owoców jałowca.

neutralizujące napary ziołowe: po łyżce mięty, rumianki i szałwii zaparzyć w 0,5 litra wody i płukać systematycznie w ciągu dnia, przez 2 minuty.

