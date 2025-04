Fot. Fotolia

1. Używaj dobrej pasty do zębów

Utrzymanie odpowiedniej higieny jamy ustnej, to podstawa. Kup dobrą pastę i nową szczoteczkę. Pasta powinna zawierać fluor w dawce ok. 1300-1500 ppm i mieć smak, który po prostu polubimy. Wybór szczoteczki jest ważny dla dziąseł, włosie powinno być sztuczne i niezbyt twarde, żeby nie ranić dziąseł. Główka szczoteczki nie może być zbyt duża, bo nie dotrzemy do najdalszych zębów trzonowych. Należy myć zęby przynajmniej dwa razy dziennie przez 2-3 minuty, by dokładnie pozbyć się płytki nazębnej i nie zapominać o stosowaniu nici dentystycznych.

Dzięki nim jesteśmy w stanie usunąć resztki jedzenia z przestrzeni międzyzębowych, a do których trudno jest dotrzeć zwykłą szczoteczką. Jeśli tego nie zrobimy, resztkami pokarmów zaczną się żywić bakterie, które nie tylko zaatakują szkliwo, ale i spowodują brzydki zapach z ust.

Ale samo mycie zębów i czyszczenie nićmi przestrzeni między nimi nie wystarczy. Równie ważne jest usunięcie wszelkich pozostałości po jedzeniu na języku.

"Ponad 80 proc. bakterii odpowiedzialnych za nieświeży oddech znajduje się w szczelinach i zagłębieniach na końcu języka. Jest on jednym z głównych siedlisk drobnoustrojów w jamie ustnej i źródłem ich rozsiewania" – tłumaczy lek. stom. Monika Stępniewska z Centrum Leczenia i Profilaktyki Paradontozy Periodent w Warszawie. Dlatego też język powinno się czyścić specjalną skrobaczką ze szczoteczką do tego przeznaczoną, bardzo przypominającą swoim wyglądem maszynkę do golenia.

2. Używaj płynu do płukania ust

Płyny do płukania ust można kupić niemal w każdej drogerii, ale wciąż przez niektórych są traktowane jak ekstrawagancja. Tymczasem, bardzo ważne jest uzupełnienie codziennej higieny o właśnie płyn do płukania ust, bo dociera tam, gdzie trudno dostać się nawet szczoteczce. Płukanki zawierają dodatkowo różne substancje, które zapobiegają nadmiernemu rozwojowi bakterii lub chronią dziąsła.

Na rynku są dostępne dwa typy płynów do płukania ust: jedne na bazie alkoholu, a inne oparte na wodzie i substancjach przeciwbakteryjnych. Te z alkoholem mogą powodować niemiłe szczypanie języka i śluzówek jamy ustnej, ale nie są niebezpieczne przy stosowaniu zgodnie z zaleceniami.

Dostępne są również płukanki o specjalnym przeznaczeniu np. dla osób z nadwrażliwością zębów, a także dla osób z problemami z przyzębiem. Jeżeli mamy wątpliwości, jaki wybrać, skonsultujmy się ze swoim stomatologiem – mówi dr Stępniewska.

3. Rzuć palenie

W utrzymaniu zdrowego oddechu nie pomaga z pewnością palenie papierosów. Tytoń powoduje suchość w ustach i pozostawia nieprzyjemny zapach. A wszystko przez długo utrzymujące się cząsteczki dymu w gardle i płucach. Ale nie tylko.

Na nieświeży oddech mają wpływ substancje znajdujące się dymie tytoniowym, w którym według badań opublikowanych w Chemical Reviews, stwierdzono, znajduje się ponad 60 szkodliwych węglowodorów aromatycznych. Palenie tytoniu sprzyja nie tylko rozwojowi nowotworów, ale również bardziej powszechnym dolegliwościom, jak paradontoza.

4. Żuj bezcukrową miętową gumę

Woda pomaga usunąć resztki jedzenia i bakterie, które są głównymi czynnikami powodującymi nieprzyjemny oddech. Jeśli cierpisz na przewlekłą suchość w ustach, czyli kserostomię lub bierzesz leki, które mogą ją powodować, tym bardziej powinieneś zadbać o to, by mieć zawsze przy sobie butelkę z wodą.

"W pozbyciu się resztek jedzenia pomoże też bezcukrowa miętowa guma do żucia, która powoduje zwiększenie produkcji śliny, czyli naturalnej ochrony szkliwa przed szkodliwymi bakteriami. Ale należy wybierać te z ksylitolem, czyli cukrem brzozowym, który jest zdrowym słodzikiem wzmacniającym i chroniącym zęby przed zmianami próchniczymi" – dodaje lek. stom. Monika Stępniewska.

W wyeliminowaniu brzydkiego zapachu z ust pomogą też tabletki do ssania z cynkiem. Pierwiastek ten pochłania i neutralizuje związki siarki, pochodzące z rozkładanych pokarmów w żołądku.

5. Chrup surowe warzywa

Do codziennego menu wprowadź jabłka, surowe marchewki i zielone ogórki. Te chrupiące przekąski są naturalnymi szczoteczkami do zębów. Szczególne właściwości ma marchewka bogata w beta-karoten, który zwiększa produkcję witaminy A. Natomiast ona przyspiesza wydzielanie śliny, która zmywa bakterie znajdujące się na zębach, języku i dziąsłach. Te surowe warzywa i owoce skutecznie wyeliminują też nieświeży oddech spowodowany głodem.

Innym warzywem, które pomoże uporać ci się ze wstydliwym problemem, jest natka pietruszki. Zawiera ona w sobie chlorofil, który uznawany jest za środek antyseptyczny. Natkę pietruszki można jeść samą, dodawać do potraw lub zanurzyć w szklance wrzącej wody, poczekać aż przestygnie i wypłukać taką mieszanką gardło. Jeśli nie przepadamy za pietruszką, wybierzmy inne zielone warzywo zawierające chlorofil, np. kolendrę, szpinak, brokuły lub szczaw.

Imbir i cynamon to dwie przyprawy, które pomagają zwalczyć nieprzyjemny zapach z ust. Ta pierwsza, podobnie jak cytrusy, ma w sobie olejek eteryczny i działa odkażająco. Świeży imbir jest doskonałym dodatkiem do herbaty i chińskich potraw, ale można go tez żuć w postaci kandyzowanych kawałków. Natomiast cynamon zawiera w sobie aldehyd cynamonowy, który hamuje rozwój bakterii i grzybów.

6. Odwiedź dentystę

Jeśli domowe sposoby na walkę z nieprzyjemnym oddechem nie pomagają, wybierz się do dentysty. Winne mogą być: kamień nazębny, próchnica, paradontoza, zapalenie dziąseł, nieszczelne korony i mosty lub po prostu źle dopasowana proteza, pod którą zbierają się resztki jedzenia.

Jeśli stomatolog wykluczy problemy z zębami i dziąsłami, źródło brzydkiego oddechu może tkwić zupełnie gdzieś indziej, np. w chorych migdałkach, zatokach, nerkach albo może świadczyć o cukrzycy lub chorobie układu pokarmowego. Wówczas warto wybrać się do lekarza rodzinnego, który wskaże dalsze leczenie.

