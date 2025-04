Co się dzieje w jamie ustnej?

W jamie ustnej rozpoczyna się proces trawienia spożywanego przez nas pokarmu. Zostaje on rozdrobniony przez zęby, dzięki ruchom żuchwy. Jest to możliwe dzięki działaniu silnych mięśni – skroniowego i żwacza. Umieszczenie w jamie ustnej pokarmu powoduje zwiększone wydzielanie śliny przez tzw. ślinianki (przyuszne, podjęzykowe, podżuchwowe) znajdujące się po dwóch stronach jamy ustnej.

Co jest przyczyną choroby?



Trudno jednoznacznie stwierdzić co może wywołać choroby jamy ustnej. Jednym z czynników może być brak higieny. Niemycie zębów może nieść ze sobą poważne konsekwencje. Do wirusowych zmian w jamie ustnej może przyczynić się także nieprzestrzeganie prostych zasad, jak niepożyczanie sztućców od innych osób, picie z tej samej szklanki lub butelki.

Jakie choroby są najczęstsze?



Choroby mogą przybierać różną postać. Jedną z najczęstszych jest wirusowe lub opryszczkowe zapalenie jamy ustnej. Mogą mu towarzyszyć liczne objawy ogólne, jak bóle brzucha, złe samopoczucie, bóle głowy, wymioty, podwyższona temperatura.

Opryszczkowe zapalenie jamy ustnej i dziąseł



Objawia się ślinotokiem, brakiem apetytu, bólem, obrzękiem dziąseł, zaczerwienieniem, podwyższoną temperaturą. W przypadku tej dolegliwości niezbędna jest wizyta u lekarza, które ustali proces leczenia i przepisze lekarstwa, m.in. przeciwwirusowe. W ramach tej choroby pojawiają się pęcherzyki, które są wypełnione płynem surowiczym. Po ich pęknięciu tworzą się nadżerki, które mogą być bardzo bolesne. Na języku można zaobserwować szarawy nalot. Wirus najczęściej atakuje kąciki ust, wargi i podniebienie.

W niektórych przypadkach choroba może nie ustępować szybko. Wówczas może dojść do ostrego zapalenia błony śluzowej, obrzęku i krwawienia dziąseł, a także licznych pęcherzyków na powierzchni języka.

Wirusowe zapalenie jamy ustnej



Charakteryzuje się występowaniem małych pęcherzyków wypełnionych wodą, które samoistnie pękają po paru dniach. W ich następstwie pojawiają się niewielkie strupki. To powszechne i niegroźne zmiany w jamie ustnej, które wywołuje wirus opryszczki zwykłej.

Aftozy



Afty to bolesne wykwity o charakterze zapalnym. Mogą być owalne, okrągłe, o żółtoszarej barwie. Swoją wielkością nie przekraczają ziarna soczewicy. Zazwyczaj występują na błonie śluzowej warg, języka, policzków. Wśród objawów można wymienić ból oraz pieczenie. Niekiedy występuje także podwyższona temperatura, a nawet powiększenie węzłów chłonnych.

Trudno jest wskazać przyczyny występowania aft w jamie ustnej. Może przyczyniać się do tego niewłaściwa higiena lub spadek odporności organizmu. Ponadto wśród czynników chorobotwórczych można wymienić menstruację u kobiet, alergie pokarmowe, zaburzenia metabolizmu, przeziębienie lub stres.

Afty leczy się m.in. poprzez podawanie środków przyżegających, stosowanie płukanek i leków przeciwbólowych. W trudniejszych przypadkach lekarz może przepisać antybiotyki lub sterydy. W przypadku nawracających aftoz zaleca się konsultację u stomatologa, który dokładnie opracuje plan leczenia oraz profilaktycznych działań.

Półpasiec



Jest to groźna choroba wirusowa jamy ustnej, którą może wywołać wirus ospy wietrznej. W jamie ustnej pojawiają się bolesne pęcherzyki, a niekiedy krwawiące wrzody. Do objawów półpaśca zalicza się podwyższoną temperaturę, mrowienie, bóle w obrębie zębów. Wirus atakuje również nerw trójdzielny. Ból w jego obrębie może utrzymywać się nawet rok, mimo wyleczenia półpaśca.

Najczęściej choroba ta atakuje mężczyzn po 50. roku życia. Podatni są na nią panowie osłabieni i przemęczeni.

Jak dbać o higienę?



By ustrzec się przed chorobami jamy ustnej należy zadbać o odpowiednią higienę. Przede wszystkim myć zęby po każdym posiłku. Używać nici dentystycznej, która pomoże wydobyć resztki pokarmu spomiędzy zębów. Ponadto warto używać specjalnych płynów do jamy ustnej, tzw. płukanek.

W ramach działań profilaktycznych należy znaleźć też czas na wizyty w gabinecie stomatologicznym. Rutynową kontrolę powinno się wykonywać 1-2 razy w roku.

Jednym z korzystnych rozwiązań mogą być też zmiany nawyków żywieniowych. Warto zrezygnować lub zmniejszyć spożycie czekolady i jej wyrobów oraz ograniczyć spożycie szkodliwego cukru, picie mocnej herbaty, kawy oraz palenie papierosów, co wpłynie znacząco także na wygląd zębów.

