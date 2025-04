Nie warto czekać na przykre oznaki zaawansowanego stanu chorobowego, takich jak ból, zapalenie czy nieświeży oddech z ust. O właściwej higienie jamy ustnej powinno się pamiętać każdego dnia. Polega ona nie tylko na dbaniu o zęby, ale również dziąsła, chroniące przed ich utratą.

Pomocne będą gumy ApiDentic, które zawierają najwyższej jakości składniki aktywne wpływające korzystnie na stan dziąseł i zębów, odświeżające oddech, wzmacniające układ odpornościowy i utrzymujące zdrowie jamy ustnej. Składniki te, to:

Reklama

cynk – odgrywa kluczową rolę w setkach procesów zachodzących w naszym organizmie. Pierwiastek ten stosuje się w leczeniu zmian błon śluzowych, stanach zapalnych przyzębia, paradontozie. Jony cynku wchodzą w reakcję z lotnymi związkami siarki, odpowiedzialnymi za przykry zapach z ust, eliminując je z organizmu i usuwając wstydliwą dolegliwość. Cynk nie jest wytwarzany przez ludzki organizm, dlatego tak ważna jest jego suplementacja.

Ekstrakt z goździka – ma silne właściwości antybakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwgrzybiczne. Jest stosowany w stomatologii w leczeniu bólu zębów, a także odświeża oddech.

Ekstrakt z propolisu – wykazuje właściwości przeciwzapalne i bakteriobójcze, przyspiesza gojenie się tkanek. Stosowany jest głównie w leczeniu stanów zapalnych jamy ustnej, dziąseł i gardła, stanach obniżonej odporności organizmu oraz w okresie zwiększonego ryzyka wystąpienia przeziębień.

Reklama

Substancje czynne zawarte w ApiDenticu, stosowane tradycyjnie we wskazaniach medycznych, zostały podane w innowacyjny sposób – pod postacią gumy do żucia. Wykorzystanie technologii Gummedic sprawia, że są one 9 razy szybciej i efektywniej wchłaniane do organizmu niż podane pod postacią tabletek.

W trakcie żucia gumy, poprzez liczne naczynia krwionośne i limfatyczne znajdujące się w błonie śluzowej jamy ustnej, następuje szybka absorbcja substancji czynnych do krwioobiegu. Gdyby miały być one trawione w przewodzie pokarmowym, a nie wchłaniane w ustach, możliwe byłoby częściowe ich utracenie w związku z metabolizmem zachodzącym w wątrobie. Forma gumy do żucia zapewnia przedłużony kontakt aktywnych substancji – cynku, ekstraktu z goździków i propolisu ze śluzówką jamy ustnej, a szczególnie ze zmienionym zapalnie dziąsłem.

Ponadto guma do życia jest wygodniejsza i przyjemniejsza w użyciu, zwłaszcza dla osób mających problemy z przełykaniem tabletek lub kapsułek. W przeciwieństwie do innych preparatów przeciwzapalnych można mieć ją zawsze pod ręką, gdziekolwiek jesteśmy: w pracy, na spacerze, u znajomych, w restauracji.

W celu uzyskania optymalnych efektów, zwalczenia przykrego zapachu, zapobiegania stanom zapalnym jamy ustnej oraz utrzymania jej higieny, należy sięgać po gumy ApiDentic 1-2 razy dziennie, po posiłku. Żucie powinno być powolne i trwać około 10-15 minut, gdyż wówczas zapewniamy najlepsze działanie preparatu.

Źródło: materiały prasowe Flywheel Public Relations/mn