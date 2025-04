Ponad połowa przypadków nieświeżego oddechu, to nieprawidłowa higiena jamy ustnej. Czasami jednak nieprzyjemny zapach z ust może być spowodowany chorobą, nałogiem lub złą dietą. Poznaj 6 skutecznych sposobów, dzięki którym skutecznie zwalczysz przykry zapach z ust!

6 sposobów na nieprzyjemny zapach z ust:

1. Dbaj o higienę jamy ustnej

Utrzymanie odpowiedniej higieny jamy ustnej, to podstawa. Należy myć zęby i język przynajmniej dwa razy dziennie przez 2-3 minuty, by dokładnie pozbyć się płytki nazębnej i nie zapominać o stosowaniu nici dentystycznych. Pamiętaj też o wybraniu odpowiedniego płynu do płukania jamy ustnej. Odświeżą oddech i pomogą "wypłukać" resztki jedzenia w sytuacji, gdy nie masz możliwości umycia zębów (np. w pracy lub po kolacji w restauracji)

Jak prawidłowo myć zęby?

Jak prawidłowo nitkować zęby?

2. Rzuć palenie

Z utrzymaniem zdrowego oddechu nie pomaga z pewnością palenie papierosów. Tytoń powoduje suchość w ustach i pozostawia nieprzyjemny zapach. A wszystko przez długo utrzymujące się cząsteczki dymu w gardle i płucach. Ale nie tylko. Palenie tytoniu sprzyja także rozwojowi nowotworów, ale również bardziej powszechnym dolegliwościom, jak paradontoza.

Jak skutecznie rzucić palenie?

3. Pij codziennie dużą ilość wody i żuj gumę

Woda pomaga usunąć resztki jedzenia i bakterie, które są głównymi czynnikami powodującymi nieprzyjemny oddech. Guma do żucia to świetny sposób na pozbycie się resztek jedzenia po posiłku i szybkie odświeżenie oddechy. W wyeliminowaniu brzydkiego zapachu z ust pomogą też tabletki do ssania z cynkiem. Pierwiastek ten pochłania i neutralizuje związki siarki, pochodzące z rozkładanych pokarmów w żołądku.

4. Zmień dietę

Do codziennego menu wprowadź jabłka, surowe marchewki i zielone ogórki. Te chrupiące przekąski są naturalnymi szczoteczkami do zębów. Warzywem, które pomoże uporać ci się ze wstydliwym problemem, jest natka pietruszki. Zawiera ona w sobie chlorofil, który uznawany jest za środek antyseptyczny. Natkę pietruszki można jeść samą, dodawać do potraw lub zanurzyć w szklance wrzącej wody, poczekać aż przestygnie i wypłukać taką mieszanką gardło. Jeśli nie przepadamy za pietruszką, wybierzmy inne zielone warzywo zawierające chlorofil, np. kolendrę, szpinak, brokuły lub szczaw.

5. Postaw na przyprawy

Imbir i cynamon to dwie przyprawy, które pomagają zwalczyć nieprzyjemny zapach z ust. Ta pierwsza, podobnie jak cytrusy, ma w sobie olejek eteryczny i działa odkażająco. Świeży imbir jest doskonałym dodatkiem do herbaty i chińskich potraw, ale można go tez żuć w postaci kandyzowanych kawałków. Natomiast cynamon zawiera w sobie aldehyd cynamonowy, który hamuje rozwój bakterii i grzybów.

6. Idź do dentysty

Jeśli domowe sposoby na walkę z nieprzyjemnym oddechem nie pomagają, wybierz się do dentysty. Winne mogą być: kamień nazębny, próchnica, paradontoza, zapalenie dziąseł, nieszczelne korony i mosty lub po prostu źle dopasowana proteza, pod którą zbierają się resztki jedzenia. Jeśli stomatolog wykluczy problemy z zębami i dziąsłami, źródło brzydkiego oddechu może tkwić zupełnie gdzieś indziej, np. w chorych migdałkach, zatokach, nerkach albo może być objawem cukrzycy lub chorobie układu pokarmowego. Wówczas warto wybrać się do lekarza rodzinnego, który wskaże dalsze leczenie.

