Układ nerwowy, jak każdy układ czy narząd w naszym ciele, potrafi się w pewnym stopniu regenerować. Po silnych wyładowaniach, po tym gdy emocje sięgają zenitu, stopień pobudzenia zaczyna opadać aż do momentu uzupełnienia „zapasów neurologicznych” lub... kolejnego silnego wzburzenia. Jeśli jednak układ nerwowy reaguje nadmiernie (wywołuje zaczerwienienie twarzy, przyspieszenie tętna itp. w odpowiedzi na czynniki, które z obiektywnego punktu widzenia nie powinny wywoływać takich reakcji), z czasem jego zapasy zaczynają się wyczerpywać, odporność spada, wzrasta natomiast ryzyko różnego rodzaju zaburzeń, w tym nerwicy neurastenicznej.

Przyczyny nerwicy neurastenicznej

Choroba ta często rozwija się u osób, które mają mało odporny układ nerwowy (reagują bardzo nerwowo), ale nie tylko. Do przyczyn nerwicy neurastenicznej zalicza się również przewlekły stres, przemęczenie fizyczne i psychiczne przewyższające możliwości danego organizmu.

Objawy nerwicy neurastenicznej

Nerwica neurasteniczna nazywana jest także wegetatywną lub narządowa. Jej najczęstsze objawy to:

przewlekłe zmęczenie,

nadmierne reagowanie na sytuacje stresowe,

uczucie niepokoju,

zaburzenia koncentracji,

problemy trawienne,

bóle głowy,

kołatania serca.

Leczenie nerwicy neurastenicznej

Leczenie tego typu zaburzeń jest trudne przede wszystkim dlatego, że pacjenci późno trafiają do psychiatry. Najpierw szukają pomocy u innych lekarzy, sądząc, że ich dolegliwości mają naturę somatyczną. Trafiają więc do kardiologa, który nie może znaleźć przyczyny zaburzeń rytmu serca, do gastrologa z kłopotami trawiennymi itp. Dopiero konsultacja psychiatryczna pozwala ustalić prawdziwą przyczynę kłopotów pacjenta. W leczeniu nerwicy neurastenicznej w pierwszej kolejności stawia się na psychoterapię behawioralno-poznawczą, dzięki której można zdefiniować mechanizmy, które rządzą reakcjami emocjonalnymi chorego. Jeśli chodzi o farmakoterapię, zwykle wdrażane jest leczenie preparatami antydepresyjnymi. Doraźnie podaje się również leki uspokajające, najczęściej z grupy benzodiazepin.

