Co kojarzy nam się ze świętami Bożego Narodzenia? W pierwszej kolejności prezenty, pasterka, czas spędzany z bliskimi i stół uginający się od jedzenia. To dni, które często spędzamy, niewiele się ruszając: jemy, oglądamy telewizję, znów jemy… Zabójstwo dla cukrzyków. Tym bardziej, że wigilijne potrawy są często tłuste i ciężkostrawne. Jak sobie radzić - co konkretnie cukrzyk może jeść w święta, a czego się wystrzegać jak ognia?

Jeśli masz cukrzycę, nie martw się – nie będziemy przekonywać cię, że święta nie są dla ciebie, a w wigilię powinnaś usiąść w kącie i udawać, że nie widzisz zastawionego jedzeniem stołu. Masz prawo jeść świąteczne potrawy, ale z umiarem – dużo większym niż osoby zdrowe.

Nie głódź się jednak cały dzień, by wieczorem „rzucić się” na karpia, barszcz, pierogi i ciasta. Jak podpowiadają dietetycy, powinnaś raczej jeść tego dnia standardowo, czyli pięć posiłków, a jednym z nich (niedużym) może być wigilijna kolacja.

Najważniejsze jest to, by jeść pięć niedużych posiłków dziennie. Wiele osób popełnia błąd i przez cały dzień nic nie je, by przy kolacji wigilijnej niemalże rzucić się na wszystko, co zostało. Jeśli założymy, że wigilijnych potraw jedynie skosztujemy, w niewielkich ilościach, to nic złego się nie stanie. Tylko niech będzie to naprawdę jeden pieróg, jedna nieduża łyżka sałatki i ewentualnie kawałek ciasta na deser. Ale może warto zastanowić się i zostawić go na drugi dzień do porannej kawy?

– mówi Anetta Skomiał, dietetyk z Centrum Medycznego Medyceusz w Łodzi.