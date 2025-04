Nerwica wegetatywna to jeden z rodzajów nerwicy. Wywołuje głównie objawy somatyczne, czyli ze strony ciała, np. różnego rodzaju bóle, biegunki, kołatania serca, potliwość. Osoby cierpiące na ten rodzaj nerwicy zwykle na początku szukają pomocy u gastrologów, kardiologów, którzy wykluczają kolejne schorzenia. Dopiero wizyta u psychiatry przynosi właściwą diagnozę. Na nerwice wegetatywną chorują osoby, które żyją w ciągłym stresie. Leczenie opiera się na psychoterapii i stosowaniu leków psychiatrycznych.

Reklama

Objawy nerwicy wegetatywnej

Najczęstsze objawy nerwicy wegetatywnej to:

kołatanie serca

nadmierne pocenie się

drżenie rąk lub nóg

uporczywe ziewanie

ucisk w gardle

bóle brzucha

biegunka

bóle pleców

nudności

zawroty głowy

bezsenność

Sprawdź, jakie są jeszcze rodzaje nerwic!

Nerwica wegetatywna serca

Nerwica serca to specyficzny rodzaj nerwicy wegetatywnej. Bardzo często mylona jest z chorobami kardiologicznymi, bo jej objawy wskazują na zaburzenia w pracy serca. Jej objawy przypominają arytmie, nadciśnienie, niekiedy nawet zawał. Zwykle są to: ból i dyskomfort w klatce piersiowej, kołatania, zawroty głowy, nadpotliwość, duszności. Oprócz tego pacjent skarży się na dolegliwości natury psychicznej: niepokój, lek, poczucie wyobcowania. Przyczyną takiego stanu jest nadwrażliwość mięśnia sercowego na bodźce nerwowe. Aby postawić diagnozę, trzeba najpierw wyeliminować schorzenie kardiologiczne. Konieczna jest więc konsultacja u kardiologa i wykonanie podstawowych badań, m.in. EKG, badania ciśnienia, echo serca. Jeśli nie wykażą one żadnych nieprawidłowości, czas na konsultację psychiatryczną, w czasie której lekarz ustali, czy za dolegliwościami stoi nerwica serca. W leczeniu stosuje się psychoterapię, rzadziej leki uspokajające.

Reklama

Leczenie nerwicy wegetatywnej

Leczenie nerwicy wegetatywnej to przede wszystkim psychoterapia, której celem jest znalezienie przyczyn lęku, nauka kontrolowania emocji. Rzadziej stosuje się leki uspokajające, nasenne oraz antydepresyjne.