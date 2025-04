fot. Fotolia

Aby zachować zdrowe zęby i dziąsła, do codziennej pielęgnacji warto włączyć nitkowanie przestrzeni między zębami. Ta prosta i szybka do wykonania czynność pozwala dotrzeć do wszystkich pięciu płaszczyzn zęba (szczoteczki czyszczą tylko trzy z nich) i oczyścić go, zapobiegając w ten sposób rozwijaniu się bakterii pomiędzy zębami i powstawaniu próchnicy.

Prawidłowe używanie nici dentystycznej

Skuteczne czyszczenie zębów nicią warto wesprzeć odpowiednią techniką, opartą na czterech elementach:

1. Zawinięcie: nić długości około 50 cm zawijamy wokół palców środkowych obu dłoni, napinamy i z pomocą kciuka oraz palców wskazujących, wsuwamy delikatnie nić w przestrzenie międzyzębowe zębów przednich.

2. Prowadzenie nici: za pomocą palców wskazujących wprowadzamy nić między powierzchnie styczne zębów dolnych. Nić chwytamy zawsze tak, aby między palcami mieć około 2,5-3 cm nici.

3. Ślizganie: ruchem zygzakowatym delikatnie wsuwamy nić w przestrzenie międzyzębowe i otaczamy każdą stronę zęba, uważając, aby jej nie przerwać.

4. Przesuwanie: przesuwamy nić w górę i w dół po powierzchni zęba i pod linią dziąseł. Tak samo czyścimy wszystkie przestrzenie, stosując za każdym razem czysty odcinek nici.

