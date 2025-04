1. Ziele dziurawca + słońce

Napary i leki z dziurawca zwiększają wrażliwość skóry na promienie. Nawet krótkie opalanie się może spowodować poparzenie albo powstanie przebarwień. By do tego nie dopuścić, warto stosować kremy z wysokim filtrem UV i chować się w cieniu albo co najmniej 2 tygodnie przed plażowaniem zakończyć ziołową kurację.

Uwaga! Zasada ta dotyczy też preparatów z wyciągiem z bergamotki, selera i pietruszki.

2. Leki + alkohol

Zażywanie leków uspokajających przed wypiciem lub po wypiciu trunku powoduje

spadek koncentracji, senność, a na-wet śpiączkę. Z kolei leki przeciwalergiczne hamują przetwarzanie alkoholu i wzrost jego stężenia we krwi. Groźne jest też łączenie niektórych antybiotyków, chemioterapeutyków i leków przeciwbólowych (np. z paracetamolem). Może bowiem wywołać spadek ciśnienia krwi (tzw. zapaść), pocenie się, nudności i bóle brzucha. Wniosek? Kurując się, zachowuj trzeźwość.

3. Otręby + tabletki antykoncepcyjne

Duża dawka błonnika zawarta w otrębach czy płatkach owsianych ogranicza wchłanianie leków, w efekcie obniża ich skuteczność. Jeśli zatem nie chcesz rezygnować z hormonów ani owsianki, przyjmuj tabletki rano, a otręby czy płatki jedz wieczorem lub na odwrót. Przynajmniej kilkugodzinny odstęp zachowaj także między wysokobłonnikowym daniem a lekami antydepresyjnymi i nasercowymi.

4. Leki + mleko

Wapń zawarty w mleku, a także jogurtach, serach i kefirach tworzy nierozpuszczalne związki ze składnikami występującymi w antybiotykach i preparatach uzupełniających niedobór żelaza. W rezultacie wchłanianie leczniczych substancji spada nawet do zera. By do tego nie dopuścić, trzeba zachować co najmniej dwugodzinną przerwę między zażyciem leku a zjedzeniem lub wypiciem produktu nabiałowego. Wszelkie zaś farmaceutyki popijać czystą wodą – to w 100 procentach bezpieczne połączenie.