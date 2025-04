Gdy miesiączka nie pojawia się o czasie, pierwsze co nam przychodzi do głowy to ciąża albo menopauza. Powody mogą jednak być inne, niezwiązane z wiekiem czy współżyciem. Zobacz jakie!

Kiedy nieregularny okres powinien zacząć niepokoić?

Kilkudniowe, sporadyczne odstępstwa od okresowego grafiku zdarzają się większości z nas. Zazwyczaj mają związek z czymś, co wybija organizm z normalnego rytmu (a więc i wpływa na rozregulowanie gospodarki hormonalnej). Bywają efektem np. podróży, przepracowania, intensywnych ćwiczeń czy nadmiaru emocji (także tych towarzyszących szczęśliwym zdarzeniom). Jeżeli jednak sytuacja się przedłuża lub powtarza, pora porozmawiać z ginekologiem. To ważne, bo rozregulowany okres może sygnalizować zdrowotne problemy? Oto niektóre z nich.

4 najczęstsze przyczyny nieregularnego okresu:

Infekcje. Do wstrzymania miesiączki dochodzi czasem w wyniku stanu zapalnego przydatków. Ale nie tylko… Nawet kilkunastodniowe opóźnienie może spowodować też grypa czy inna infekcja, która wyczerpuje organizm. Gdy się wyleczysz, cykl powinien wrócić do normy. Zażywane leki. Nieregularne miesiączki mogą występować nawet przez 3 miesiące po odstawieniu tabletek antykoncepcyjnych. Bywają także skutkiem ubocznym przyjmowania niektórych leków, np. psychotropowych, na nadciśnienie czy długotrwale stosowanych kortykosterydów. Nie przerywaj jednak kuracji na własną rękę, lecz zgłoś problem lekarzowi, który zapisał ci te środki. Niedoczynność tarczycy. Hormony tarczycy (T3 i T4) pełnią wiele funkcji, m.in. regulują pracę jajników. Przy zbyt niskim poziomie T3 i T4 wzrasta produkcja estrogenów, co prowadzi do rozregulowania cyklów. Aby miesiączka znowu stała się przewidywalna, trzeba zażywać syntetyczne hormony tarczycy (nie mają skutków ubocznych). Niewłaściwa waga Jeśli jesteś za szczupła albo intensywnie się odchudzasz, zostaje zahamowana owulacja i zanika okres. Wszystko powinno wrócić do normy, gdy zaczniesz się lepiej odżywiać i odzyskasz siły. Miesiączka może pojawiać się za wcześnie lub za późno także przy dużej nadwadze. Tkanka tłuszczowa potrafi bowiem produkować żeńskie hormony – estrogeny. Ich nieprawidłowy poziom odbija się zaś na cyklu.

Na podstawie artykułu Diany Ożarowskiej-Sady z Przyjaciółki