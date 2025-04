Spis treści:

Obfite miesiączki (menorrhagia) to nasilone przedłużające się krwawienia z macicy w terminie miesiączki. Szacuje się, że ciężkie obfite miesiączki to utrata co najmniej 80 ml krwi w każdym okresie albo miesiączki trwające dłużej niż 7 dni. Obfite miesiączki mogą również oznaczać jednoczesne wystąpienie zarówno dłuższego krwawienia, jak i nadmiernej utraty krwi.

Fizjologicznie, każdego miesiąca, kobieta może utracić około 30-80 ml krwi (od 6 do 16 łyżeczek krwi). Taka utrata krwi jest szybko kompensowana przez naturalne mechanizmy naszego ustroju. Gdy utrata krwi przez drogi rodne podczas menstruacji jest znacznie większa, wtedy nietrudno o zauważalne problemy z ogólnym funkcjonowaniem organizmu kobiety.

Obfite miesiączki może zaobserwować każda kobieta i rozpoznać je na podstawie ilości, częstotliwości zmian i stopnia nasączenia zużytych tamponów lub podpasek (np. kiedy musisz wymieniać je co 1-2 godziny, zmieniać je w nocy lub gdy przesiąkają podczas snu).

Dodatkowo, trzeba zwrócić uwagę na inne objawy, które pomogą ustalić, czy na pewno mamy do czynienia z większym niż dotychczas krwawieniem. Zaliczamy do nich:

przedłużające się w liczbie dni krwawienie miesiączkowe,

odczuwalna i widoczna utrata wody (kobieta „czuje” nadmierną utratę krwi przez drogi rodne),

ból w podbrzuszu i w okolicy krocza,

szybsze męczenie się i zła tolerancja wysiłku fizycznego (możliwe duszności),

nawracające bóle głowy, zaburzenia koncentracji i omdlenia.

Nadmierna utrata krwi podczas miesiączki może być spowodowana zbytnim wysiłkiem fizycznym, ciężką pracą, wysoką temperaturą otoczenia i gorącymi kąpielami – dlatego są one niezalecane podczas menstruacji. Stosowanie wkładek antykoncepcyjnych wewnątrzmacicznych wiąże się z występowaniem bardziej intensywnych krwawień.

Bardzo obfite miesiączki mogą występować również w przypadku mięśniaków macicy, polipów, infekcji intymnych, zespołu policystycznych jajników i endometriozy. Przyczyną może być również rak endometrium (rak macicy).

Do zwiększenia krwawienia menstruacyjnego przyczyniają się też inne stany, jak sterylizacja kobiet (usunięcie gonad, czyli jajników), guzy jajnika wydzielające estrogeny oraz choroby tarczycy.

Istnieją też dwa etapy w życiu każdej z kobiet, w których przebiegu obserwuje się zaburzenia miesiączkowania. Zwykle jest to zwiększenie ilości krwawień, które ma miejsce w okresie dojrzewania – czyli wtedy gdy dziewczynka dorasta i staje się dojrzałą fizycznie kobietą, a jej cykl miesiączkowy dopiero się kształtuje, oraz w czasie menopauzy – gdy funkcje jajników zaczynają wygasać.

Innym wytłumaczeniem przedłużających się i obfitych miesiączek, są zaburzenia hematologiczne, czyli te dotyczące zmian w obrazie morfologii krwi. Zwykle jest to obniżenie płytek krwi, ilości czerwonych krwinek, a także choroba, zwana hemofilią, charakteryzująca się skłonnością do krwawień i krwotoków. Inne schorzenia, podczas których obserwuje się zaburzenia krzepnięcia, to np. białaczka, małopłytkowość i niedokrwistość.

Obfite miesiączki często współwystępują u kobiet zmagających się z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą. Ma to związek z przepływem krwi pod wyższym ciśnieniem i związaną z tym większą utratą krwi przez krwawiącą błonę śluzową macicy.

Do przyczyn nadmiernej utraty krwi wraz z pojawieniem się miesiączki, zalicza się również zaburzenia psychiczne. Najczęściej w przebiegu depresji. Niekiedy obfite i bolesne miesiączki mogą być oznaką depresji maskowanej lub zaburzeń somatyzacyjnych.

Obfite miesiączki po 40. roku życia są częstym zjawiskiem i wynikają z zaburzeń hormonalnych oraz ze zbliżającej się menopauzy. Cykle menstruacyjne mogą stać się najpierw krótsze, a potem wydłużone, a miesiączki inne niż wcześniej. Nadmiernego krwawienia w tym wieku nie powinno się bagatelizować, ponieważ może świadczyć również o stanach chorobowych. Niejednokrotnie pojawia się przy mięśniakach macicy.

W przypadku obfitych miesiączek należy zgłosić się do lekarza, ponieważ przedłużające się krwawienia mogą prowadzić do niedokrwistości. Mogą być też objawem choroby. Badania, które lekarz może zlecić w przypadku nadmiernych krwawień miesięcznych, to:

morfologia,

USG dopochwowe,

histeroskopia,

cytologia,

inne badania diagnostyczne, np. hormony tarczycy, pomiar ciśnienia tętniczego, stężenia glukozy we krwi.

Leczenie obfitych miesiączek zależy od ustalonej przyczyny. Możliwe formy terapii obejmują:

leki hormonalne,

wkładka domaciczna,

leki przeciwzapalne,

miomektomia - usuniecie mięśniaków macicy,

suplementy żelaza,

leki przeciwfibrynolityczne,

histeroskopia operacyjna,

łyżeczkowanie,

ablacja,

histerektomia, czyli usunięcie macicy.

Każda utrata krwi może powodować niedokrwistość z niedoboru żelaza. Obfite miesiączki z silnymi bólami podbrzusza stanowią częsty objaw niedokrwistości u kobiet.

Oprócz tego obserwuje się szybszą męczliwość, bóle głowy, senność, osłabienie, bladą skórę, matowe włosy, suche śluzówki i skórę, łuszczenie się skóry, wypadanie włosów, pieczenie języka i przełyku, problemy z połykaniem, zajady (owrzodzenia) w kącikach ust, łamliwość paznokci oraz spadek ogólnej odporności organizmu i związane z tym częste infekcje.

Zdarza się również, że osoba z niedokrwistością spowodowaną niedoborem żelaza, odczuwa apetyt na to co niejadalne, np. kredę, glinę.

Leczenie polega na właściwej modyfikacji diety oraz suplementowaniu żelaza w formie doustnej lub w zastrzykach. Pamiętajmy, że wyżej wymienione objawy muszą być omówione z lekarzem.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 10.08.2012.

