Plamienie, które pojawia się zamiast okresu, zwykle ma formę wydzieliny zabarwionej krwią - może mieć kolor od różowego, poprzez jasnoczerwony i czerwony, aż po brązowy. Barwa wydzieliny zależy w dużej mierze od tego, jak świeża jest to krew. Im starsza, tym plamienie będzie bardziej brązowe.

Najczęściej brązowe plamienie zamiast okresu oznacza ciążę. Niewielkie krwawienie w dniach, gdy normalnie powinna pojawić się miesiączka, występuje u większości kobiet w ciąży.

Brązowe plamienie w terminie przewidywanej miesiączki to może być tzw. plamienie implantacyjne, wywołane zagnieżdżeniem się zapłodnionej komórki jajowej w ścianie macicy.

W przypadku wystąpienia plamienia zamiast okresu najlepiej wykonać test ciążowy dostępny w aptece, bo brak miesiączki może oznaczać ciążę. U niektórych pacjentek, pomimo prawidłowo rozwijającej się wczesnej ciąży, występują krwawienia z dróg rodnych w terminie miesiączki. Zdarza się tak tylko na początku ciąży i zazwyczaj krwawienia te są bardziej skąpe niż typowa miesiączka. – mówi dr n. med. Renata Jaczyńska, ginekolog położnik.

Plamienie zamiast okresu może też oznaczać samoistne poronienie - to jedno z częstszych powikłań ciąży (ok. 15% ciąż kończy się samoistnym poronieniem). Dochodzi do niego naturalnie.

Inne możliwe przyczyny brązowego plamienia zamiast okresu to również:

początek miesiączki (czasami okres zaczyna się niewielkim, brązowym plamieniem),

zaburzenia hormonalne (w tym zbliżająca się menopauza, zespół policystycznych jajników),

infekcja dróg rodnych,

stan zapalny przydatków (zwłaszcza gdy plamieniu towarzyszy ból podbrzusza, ból podczas seksu czy nieprzyjemny zapach wydzieliny),

reakcja po stosunku płciowym, podczas którego mogło dojść do niewielkiego urazu,

reakcja na badanie ginekologiczne lub cytologię,

ciało obce w drogach rodnych (jeśli doszło do pozostawienia przedmiotu w pochwie, np. tamponu, pierścienia antykoncepcyjnego czy prezerwatywy, może pojawić się brązowe plamienie o nieprzyjemnym zapachu).

Brązowe plamienie zamiast okresu w wielu przypadkach jest tzw. plamieniem implantacyjnym, które pojawia się gdy zarodek zagnieździ się w macicy. Jest to niewielkie krwawienie, znacznie mniej obfite i rzadsze niż miesiączka. Nie pojawiają się też skrzepy krwi typowe dla okresu.

Brązowe plamienie oznaczające ciążę może pojawiać się nawet przez kilka-kilkanaście tygodni od zapłodnienia. Towarzyszą mu często inne wczesne objawy ciąży:

nudności i wymioty,

ból pleców,

senność,

zawroty głowy,

ból podbrzusza,

wzdęcia,

częstsze oddawanie moczu.

U niektórych kobiet na początku ciąży pojawia się brązowe plamienie lub jasnoczerwone. Jest rzadkie i znacznie mniej obfite niż miesiączka. Może to być plamienie implantacyjne, do którego dochodzi około 2 tygodnie po zapłodnieniu, a zatem w okolicy terminu spodziewanej miesiączki. Trwa zwykle kilka godzin.

Niewielkie plamienia mogą pojawiać się w trakcie pierwszych tygodni lub miesięcy ciąży. Często występują po badaniu USG przezpochwowym albo po stosunku. Przyczyną może być też niewyleczona infekcja intymna.

Zazwyczaj takie plamienia nie świadczą o niczym groźnym, ale zawsze warto skonsultować je z lekarzem. Szczególnie takiej wizyty wymaga sytuacja, gdy upławom towarzyszą inne alarmujące objawy, np. krwawienie jest obfite, występują skrzepy krwi czy bóle brzucha. Krwawienia w ciąży mogą być objawem ciąży pozamacicznej, która wymaga interwencji chirurgicznej.

Brązowe plamienie po okresie może być niegroźnym usuwaniem resztek krwi z macicy pozostałych po miesiączce. Zdarza się, że przyczyną są zmiany hormonalne zakłócające cykl menstruacyjny (np. menopauza). Plamienia po okresie mogą też pojawić się w wyniku urazu po stosunku, w przypadku mięśniaków, polipów szyjki lub jamy macicy, rozpoczęcia antykoncepcji hormonalnej, infekcji bakteryjnych czy też chorób nowotworowych. Powtarzające się plamienia należy skonsultować z ginekologiem.

Gdy zamiast okresu pojawiło się brązowe plamienie, a w ciągu kolejnych dni nie występuje właściwa miesiączka, należy udać się do ginekologa.

Jeśli po wystąpieniu brązowego, czy każdego innego plamienia zamiast okresu, wynik testu ciążowego będzie pozytywny, konieczna jest wizyta u ginekologa i wykonanie badania USG. Nawet jeśli krwawienie w ciąży nie świadczy o poważnym problemie, należy je skonsultować ze specjalistą.

Przy braku ciąży szczególnie do wizyty u lekarza powinny skłonić objawy niepokojące takie jak: ból, gorączka, nieprzyjemny zapach wydzieliny, brak miesiączki lub nieregularne miesiączki, trudności z zajściem w ciążę, ból i krwawienie podczas stosunku.

Lekarz poza wykonaniem USG, może zlecić zrobienie badań hormonalnych, gdyż plamienie może być spowodowane niewłaściwym poziomem progesteronu lub innych hormonów.

Artykuł powstał na podstawie tekstu Agaty Bernaciak. Pierwotnie został opublikowany 05.06.2018.

