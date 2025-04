Spis treści:

Zanim dowiemy się więcej o cyklu bezowulacyjnym, warto przypomnieć krótko, jakie są etapy cyklu menstruacyjnego:

miesiączka (4–7 dni),

(4–7 dni), faza folikularna (ok. 9 dni) – wzrasta stężenie estrogenów, a następnie hormonów produkowanych przez przysadkę mózgową FSH (folikulotropiny) i LH (hormonu luteinizującego), co pobudza dojrzewanie pęcherzyków Graafa w jajnikach,

(ok. 9 dni) – wzrasta stężenie estrogenów, a następnie hormonów produkowanych przez przysadkę mózgową FSH (folikulotropiny) i LH (hormonu luteinizującego), co pobudza w jajnikach, owulacja , czyli jajeczkowanie (1 dzień) – pod wpływem wysokiego stężenia hormonu LH najsilniejszy pęcherzyk pęka i uwalnia niedojrzałą komórkę jajową ; komórka trafia do jajowodu, gdzie dojrzewa, a gdy nie dojdzie do zapłodnienia – obumiera (przeczytaj też: plamienie a owulacja),

, czyli jajeczkowanie (1 dzień) – pod wpływem wysokiego stężenia hormonu LH najsilniejszy pęcherzyk pęka i ; komórka trafia do jajowodu, gdzie dojrzewa, a gdy nie dojdzie do zapłodnienia – obumiera (przeczytaj też: plamienie a owulacja), faza lutealna (ok. 14 dni) – pod wpływem wzrostu hormonów LH i FSH z pozostałości pękniętego pęcherzyka Graafa powstaje ciałko żółte, które produkuje duże ilości progesteronu. Wzrasta też ilość estrogenu. Jeśli nie dochodzi do zapłodnienia, stężenie tych związków spada, kończy się jeden cykl i rozpoczyna kolejna miesiączka.

Cykl bezowulacyjny jest to stan, w którym u kobiety nie doszło do uwolnienia komórki jajowej podczas cyklu menstruacyjnego, co na ogół ma miejsce ok. 14. dnia cyklu. Szacuje się, że cykle bezowulacyjne występują u 3 –19% kobiet miesiączkujących.

Brak owulacji oznacza niepłodność a cykle bezowulacyjne to jedna z najczęstszych przyczyn niemożności zajścia w ciążę (ok. 30% przypadków). Na szczęście jest to stan, który może przemijać.

Najczęściej objawem cyklu bezowulacyjnego są bardzo obfite miesiączki, a także nieregularne miesiączki lub krwawienia międzymiesiączkowe. Naszą czujność może jednak uśpić fakt, że brak owulacji występuje czasami również przy normalnym miesiączkowaniu.

W cyklu bezowulacyjnym nie powstaje ciałko żółte, co skutkuje niższym poziomem progesteronu. W fazie lutealnej utrzymuje się też namnażanie endometrium (błony śluzowej macicy), co sprawia, że tkanka jest podatna na nieregularne i obfite usuwanie – w rezultacie dochodzi do obfitego lub nieregularnego miesiączkowania. Większe krwawienia to też skutek wyższego poziomu estrogenów (w normalnym cyklu są one równoważone przez progesteron), co powoduje zmniejszone napięcie naczyń krwionośnych w endometrium.

Inne możliwe objawy cyklu bezowulacyjnego to:

brak okresu,

brak śluzu szyjkowego,

wydłużone cykle miesiączkowe,

skrócone cykle miesiączkowe.

Przeczytaj też: Jak wygląda śluz przed okresem

Przyczynami wystąpienia cykli bezowulacyjnych są normalne fizjologiczne procesy na pewnych etapach życia kobiety:

przed wiekiem rozrodczym (również na początku dojrzewania zdarzają się cykle bezowulacyjne, które wynikają z niedojrzałości osi podwzgórze-przysadka-jajnik),

w okresie przedmenopauzalnym (mogą wystąpić, gdy masz 40-50 lat),

podczas karmienia piersią.

Przyczynami wtórnych cykli bezowulacyjnych (wynikających z innego stanu) są:

zespół policystycznych jajników (najczęściej) i inne przypadki hiperandrogenizmu, czyli nadmiernej produkcji męskich hormonów płciowych u kobiet,

szybka utrata lub wzrost masy ciała,

stres,

nadmierny wysiłek fizyczny,

stosowanie niektórych leków (np. leków przeciwpadaczkowych, przeciwpsychotycznych),

anoreksja,

otyłość,

choroby tarczycy,

hiperprolaktynemia,

przedwczesne wygaśniecie czynności jajników (przedwczesna menopauza),

pierwotna dysfunkcja przysadki.

Pewność, czy kobieta ma cykle bezowulacyjne, można mieć dopiero po przeprowadzeniu badań, m.in.

oznaczeniu progesteronu w drugiej połowie cyklu (stężenie jest niższe, ponieważ nie ma ciałka żółtego produkującego hormon) oraz badaniu endometrium.

Diagnostyka wymaga ustalenia przyczyny. Dlatego lekarz w przypadku występowania cykli bezowulacyjnych może zlecić różne badania, w tym:

pełną morfologię (podejrzenie niedokrwistości),

oznaczenie hormonów tarczycy (TSH) w badaniu krwi,

oznaczenie prolaktyny w badaniu krwi (w kierunku prolaktynemii),

oznaczenie progesteronu, całkowitego i wolnego testosteronu, FSH, LH (w kierunku zespołu policystycznych jajników).

W przypadku wystąpienia cyklu bezowulacyjnego celem leczenia jest przywrócenie owulacji i płodności. W związku z tym, że istnieje wiele możliwych przyczyn pojawienia się cyklu bez jajeczkowania, które są zależne od różnych hormonów, jest wiele możliwych metod leczenia.

U niektórych kobiet wystarczy zmiana stylu życia oraz odżywiania, a także lepsze radzenie sobie ze stresem.

Leczenie często obejmuje metody farmakologiczne. Najczęściej stosowanym lekiem na wywołanie owulacji jest klomifen. Stosowany jest w leczeniu zespołu policystycznych jajników. Jego działanie polega na blokowaniu estrogenów, które z kolei hamują wydzielanie gonadotropin (FSH, LH).

W leczeniu ważne jest przede wszystkim usunięcie przyczyny braku owulacji. W przypadku cyklu bezowulacyjnego spowodowanego chorobą tarczycy, należy wyrównać poziom hormonów, stosując leki. To przywraca prawidłowy cykl. Gdy występuje hiperprolaktynemia, lekarz może zalecić przyjmowanie leków z grupy agonistów dopaminy.

