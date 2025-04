Jesień to piękna pora roku, podczas której występują duże różnice temperatur w ciągu dnia. Pogoda zmienia się momentalnie. Twój układ odpornościowy przechodzi ciężkie próby. Jeśli wcześniej nie zadbałaś o odpowiednie przygotowanie do walki z wirusami i bakteriami teraz jest ostatni moment na ochronę przed katarem i jego konsekwencjami. Jak ochronić się przed zapaleniem zatok?

Zatoki przynosowe - co to takiego?

Zatoki przynosowe to struktury powietrzne w kościach twarzoczaszki, które mają połączenie z jamą nosową. Te puste przestrzenie wyścielone są błoną śluzową. Niestety są one bardzo wrażliwe na przechłodzenie. Czaszkę pokrywa skóra i mięśnie, ale brakuje jej izolatora czyli warstwy tłuszczowej. Stąd wniosek, ze to Ty powinnaś dać głowie i zatokom to co lubią czyli ciepło. Czapka lub beret to doskonała ochrona głowy przed chłodem.

Zatoki nie lubią chłodu, ale również przegrzewanie nie sprzyja ich prawidłowemu funkcjonowaniu!



Powietrze, które dostaje się do górnych dróg oddechowych przez nos trafia również do zatok przynosowych. Nagła zmiana temperatury, tak częsta właśnie jesienią, może mieć wpływ na rozwój zapalenia zatok przynosowych. Schorzeniu również sprzyja upośledzona odporność.

Zapalenie zatok rozwija się wówczas gdy odpływ śluzu i wymiana powietrza między jamą nosową a zatokami jest zaburzona. Taka sytuacja sprzyja namnażaniu się bakterii.

Zapalenie zatok - objawy

Ostre zapalenie zatok:

katar,

uczucie zatkania nosa,

rozpierający ból głowy,

złe samopoczucie.

Jeśli na tym etapie nie zrobisz nic, ostre zapalenie zatok przejdzie w stan przewlekły.

Przewlekłe zapalenie zatok:

bóle głowy,

niedrożność nosa,

ropna wydzielina w nosie (zapalenie bakteryjne), która spływa do gardła,

ogólne rozbicie,

męczący napadowy kaszel.

Profilaktyka

Noś kapelusz, czapkę lub beret-to nie tylko moda, ale również profilaktyka kataru i jego następstw. Szczególnie chroń czoło przed chłodem.

Nie pal papierosów (czynnie i biernie) gdyż dym dodatkowo podrażnia błonę śluzową nosa.

Pamiętaj o nawilżeniu powietrza i wietrzeniu pomieszczeń.

Lecz nawracające infekcje górnych dróg oddechowych.

Przyjmuj odpowiednią ilość płynów.

Działaj gdy wystąpią pierwsze objawy

Okłady

Przygotuj okład z naparu mięty. Zalej 1 litrem wrzątku 2 łyżki mięty. Ręcznik namocz w ciepłym naparze i odciśnij nadmiar płynu. Kompres przykładaj na twarz.

Na patelni rozgrzej sól kuchenną. Wsyp ją do lnianego woreczka i ciepły przyłóż na zatoki.

Inhalacje

Inhalacje wykonuj z ziół, które działają rozkurczowo (rumianek, tymianek lub szałwia). Pozwoli co to uwolnić się od zalegającej wydzieliny. Możesz również przygotować inhalacje z gorącej wody z dodatkiem olejku sosnowego lub tymiankowego.

Pamiętaj!

W czasie zabiegu twoje oczy powinny być zamknięte.

Nie przedłużaj inhalacji ponad 10 minut.

Po inhalacji przez kilka godzin pozostań w domu i unikaj przeciągów.

Płukanki

Płucz jamę nosową solą fizjologiczną. Rób płukanki z pokrzywy lub skrzypu. Letni napar w ciągaj przez nos. Celem tej czynności jest udrożnienie nosa.

Nie lekceważ objawów

Jeśli dolegliwości trwają dłużej niż kilka dni udaj się do lekarza. Choroba niesie ryzyko groźnych powikłań np. zapalenie nerwu wzrokowego lub zapalenie opon mózgowych.