Katar, chociaż jest częstą i niegroźną przypadłością, potrafi uprzykrzyć życie, pokrzyżować plany, zmusić do odwołania ważnych spotkań. Nieżyt nosa ma wiele możliwych przyczyn. Do najczęstszych należą: przeziębienie, alergia (tzw. katar sienny) oraz zapalenie zatok. Wydzielina z nosa może być wodnista i bezbarwna, ale też gęsta i zielonkawa lub nawet brunatna (sprawdź: jak rozrzedzić gęsty katar), towarzyszy jej często uczucie zatkania nosa lub ucisku w obrębie zatok. Jeśli objawy twojego kataru wskazują na podłoże alergiczne, udaj się do lekarza. Nie walcz z nim na siłę, ponieważ możesz potrzebować leków przeciwalergicznych. Pamiętaj, że źle leczona lub nieleczona alergia wiąże się z ryzykiem nasilenia objawów i rozwoju astmy. Jeżeli jednak wiesz, że twój katar wynika z przeziębienia, wypróbuj najszybsze sposoby na uwolnienie się od problemu.

Jeżeli zależy nam na szybkim pozbyciu się kataru, poszukujemy sposobów, które zadziałają od razu. Niestety nie ma sposobu, który zlikwidowałby natychmiast całkowicie katar. Na ogół przeziębienie trwa 7-10 dni, a największe nasilenie kataru następuje po 1-3 dni od pojawienia się pierwszych symptomów. Jest też dobra wiadomość. Możesz skrócić czas trwania objawów, w tym także wycieku z nosa. Albo zastosować doraźnie środki na katar, które udrożnią nos na pewien czas.

Katar na ogół jest bardziej nasilony rano niż wieczorem. Nie zwlekaj więc z przeciwdziałaniem – środki na katar najlepiej zastosuj rano, kiedy objawy są najsilniejsze, a także jak najszybciej od pojawienia się pierwszych objawów. Wtedy jest największa szansa na zahamowanie namnażania wirusów i skrócenie kataru.

Płukanie nosa może przynieść szybką ulgę w katarze, rozrzedzi wydzielinę i odblokuje nos. Szczególnie sprawdzi się wtedy, gdy katar jest gęsty i powoduje uczucie zatkania nosa. Przy czym warto stosować ten sposób od początku choroby, gdy wydzielina jest jeszcze wodnista, ponieważ wypłukujemy dzięki temu wirusy namnażające się w nosie.

Do przepłukiwania nosa przeznaczone są izotoniczne i hipertoniczne roztwory wody morskiej lub soli fizjologicznej. W przypadku kataru polecane są zwłaszcza roztwory hipertoniczne, które zawierają większe stężenie chlorku sodu. Nie tylko nawilżają (tak jak najbardziej zbliżone do płynów fizjologicznych roztwory izotoniczne), ale też obkurczają śluzówkę nosa, zmniejszają obrzęk i skutecznie rozrzedzają gęsty katar, ułatwiając jego usuwanie. Do płukania możesz wykorzystać systemy do irygacji zatok dostępne w aptekach. Płukanie nosa można wykonywać do 3 razy dziennie.

Skutecznym sposobem na szybkie udrożnienie nosa są inhalacje. Można wykonywać je z samej wody albo dodać składniki, które dodatkowo działają przeciwzapalnie, antyseptycznie i udrażniająco. Zacznij od zagotowania 1 litra wody. Wrzątek wlej do miski. Następnie, aby pozbyć się kataru, dodaj do wody wybrane składniki, np.:

szałwię,

rumianek,

tymianek,

majeranek (inhalacje z majeranku),

żywokost,

prawoślaz,

sól kuchenną (inhalacja z soli fizjologicznej),

5-7 kropli olejku eterycznego (sosnowego, eukaliptusowego, miętowego, rozmarynowego lub lawendowego).

Następnie nakryj głowę ręcznikiem i wdychaj nosem parę przez 10 minut. Jeśli chodzi o zioła, to dodawaj 2-3 łyżki suszonego surowca. U dzieci bezpieczniejsze będą zioła niż olejki eteryczne. Stosowanie olejków eterycznych wiąże się z większym ryzykiem działań niepożądanych i ma też przeciwwskazania. Niektóre osoby są na nie bardziej wrażliwe i nie powinny ich stosować. Możesz wypróbować również inhalacje z sody oczyszczonej. Inhalacje parowe możesz powtarzać 2-3 razy dziennie.

Na katar w aptekach dostępne są leki obkurczające naczynia błony śluzowej nosa z ksylometazoliną lub oksymetazoliną (np. Xylorin, Otrivin, Nasivin, Oxalin, Sudafed). Pamiętaj, aby nie stosować ich dłużej niż 5-6 dni. W przeciwnym razie może dojść do tzw. kataru polekowego (z odbicia), z powodu zaburzenia i rozregulowania pracy śluzówki nosa. Obkurczająco działają również doustne leki z pseudoefedryną (np. Ibuprom Zatoki, Metafen Zatoki, Nurofen Zatoki).

Jeżeli dokucza ci katar sienny, lekarz przepisze ci lek przeciwhistaminowy i/lub lek sterydowy do nosa. Co zadziała szybciej? Badania wskazują, że szybszy efekt dają leki przeciwhistaminowe i są one zalecane szczególnie w przypadku wodnistego wycieku z nosa i kichania. Jeśli natomiast problemem jest blokada nosa, to bardziej zalecany jest lek sterydowy. Pełną skuteczność donosowych leków sterydowych uzyskuje się jednak dopiero po ok. 2 tygodniach codziennego stosowania. Aby zredukować katar przy alergii, trzeba też (na ile to możliwe) unikać kontaktu z alergenem i regularnie przepłukiwać nos roztworem wody morskiej, aby wypłukać z niego uczulające cząsteczki.

W badaniach analizuje się wiele różnych środków pod kątem wpływu na przebieg przeziębienia. Największą skuteczność w skracaniu objawów takich jak katar, wykazują:

cynk,

witamina C oraz

jeżówka (Echinacea).

Chociaż trzeba dodać, że naukowcy nie są jednomyślni w tym zakresie, a wyniki ich badań są sprzeczne.

Poza tym bardzo ważne jest nawilżanie powietrza (suche powietrze utrudnia usuwanie wydzieliny) oraz wypijanie dużej ilości płynów (2-3 l dziennie), a także regularne wydmuchiwanie nosa.

