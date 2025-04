Spis treści:

Zapalenie krtani to stan zapalny górnego odcinka oddechowego, znajdującego się między gardłem a tchawicą. Jest to choroba powodowana najczęściej przez wirusy (np. wirusa grypy) oraz nadużywanie głosu (np. u wokalistów, nauczycieli) czy czynniki drażniące, rzadziej przez bakterie. Jest to infekcja zakaźna przenoszona drogą kropelkową.

Szczególnie narażone na zachorowanie są dzieci, palacze, osoby z osłabioną odpornością i alergicy.

Charakterystyczne objawy zapalenia krtani to chrypka, bezgłos lub osłabiony głos. Oprócz tego mogą pojawić się suchość w gardle, gorączka, zmęczenie, ból gardła, kaszel (najpierw suchy, potem mokry), ból przy mówieniu.

Zapalenie krtani może być groźne i prowadzić do problemów z oddychaniem. Utrudnione oddychanie częściej występuje u dzieci z racji innej budowy krtani niż u dorosłych. Typowym objawem zapalenia krtani u dzieci jest "szczekający" kaszel.

Poza leczeniem zaleconym przez specjalistę, chory może wspomagać się na własną rękę w domu. Istnieje wiele skutecznych metod radzenia sobie z zapaleniem krtani - przyspieszają one powrót do zdrowia i przynoszą ulgę.

grafik: Ula Bugaeva

Domowe sposoby na zapalenie krtani mogą stanowić podstawowe leczenie albo wspomagające do zaleceń lekarza. Są skuteczne i ważne dla szybszego powrotu do zdrowia.

Odpoczynek i oszczędzanie głosu

Jeśli cierpisz na zapalenie krtani, pierwsza ważna zasada - zostań w domu, nie przemęczaj się i oszczędzaj głos - staraj się nie mówić lub mówić szeptem. Chory powinien unikać zmian temperatur oraz czynników drażniących, jak dym papierosowy. Należy pamiętać, że zapalenie krtani to infekcja wirusowa, która niedoleczona lub źle leczona może prowadzić do przewlekłych problemów z krtanią albo powikłań takich jak zapalenie płuc. Dlatego odpoczynek jest bardzo ważny.

Nawilżanie powietrza

Osoby, które długo przebywają w klimatyzowanych pomieszczeniach, gdzie powietrze jest suche, są bardziej narażone na zapalenie krtani. Ważne jest więc, aby dbać o stałe nawilżanie powietrza w domu. Jeśli nie masz nawilżacza, powieś na kaloryferach mokre ręczniki. Wietrz regularnie pomieszczenia. Złagodzeniu objawów sprzyjają także ciepłe okłady na szyję.

Nawadnianie organizmu

W przypadku zapalenia krtani podstawą jest nawilżanie organizmu. Dzięki temu można zmniejszyć dolegliwości i ukoić przesuszoną krtań. Pamiętaj, żeby pić napoje letnie, ponieważ skrajne temperatury podrażniają śluzówkę.

Inhalacje na zapalenie krtani

Inhalacje to popularny domowy sposób na problemy w obrębie dróg oddechowych. Na zapalenie krtani dobre będą inhalacje parą wodną i olejami eterycznymi. Do wyboru masz olejek sosnowy, z drzewa herbacianego, eukaliptusowy, bergamotowy. Koją i przeciwzapalnie działają też inhalacje na bazie ziół (szałwia, rumianek, tymianek). Można też wykonać inhalację solą fizjologiczną.

Płukanki na zapalenie krtani

Ziołowe płukanki mają działanie przeciwbakteryjne i przeciwbólowe, dodatkowo redukują obrzęk gardła i śluzówki. Do przygotowania płukanki na zapalenie krtani nadadzą się rumianek, szałwia i tymianek, prawoślaz. Zalej zioła wrzątkiem i parz kwadrans pod przykryciem. Zostaw napar do ostygnięcia. Tak przygotowaną, lekko ciepłą płukanką płucz gardło 2-3 razy dziennie. Możesz też przygotować płukankę solną - rozpuść w szklance ciepłej wody łyżeczkę soli.

Domowy syrop na zapalenie krtani

W domowej kuracji zapalenia krtani pomocny będzie samodzielnie przygotowany syrop, np. syrop z cebuli. Nawilży gardło i rozrzedzi wydzielinę.

Składniki:

3 cebule,

4 cytryny,

10 łyżek miodu.

Cebule posiekaj, zalej sokiem z cytryn i dodaj miód. Wszystkie składniki umieść w słoiku i zostaw na dobę. Pij 3 razy dziennie po łyżce (możesz wymieszać z połową szklanki ciepłej, przegotowanej wody). Mikstura przyniesie odczuwalną ulgę, złagodzi kaszel, ma też działanie przeciwzapalne.

Unikanie używek

W czasie leczenia zapalenia krtani należy odstawić alkohol i zaprzestać palenia papierosów. Te używki podrażniają błonę śluzową i opóźniają proces leczenia.

Miód na zapalenie krtani

Miód ma działanie przeciwbakteryjne, hamuje rozwój wirusów i grzybów, łagodzi ból gardła, kaszel i chrypę. Dodawaj miód do herbat owocowych, ciepłej wody, naparu z lipy. Pamiętaj, żeby płyn, w którym go rozpuszczasz, nie był za gorący - miód traci swoje dobroczynne właściwości w temperaturze powyżej 40°C.

Jeśli nie ma powikłań, stosujesz się do zaleceń lekarza i dbasz o siebie, leczenie zapalenia krtani trwa ok. 10 dni do dwóch tygodni.

Chłodne powietrze w nagłej sytuacji

Zdarza się, że zapalenie krtani, zwłaszcza u dzieci, powoduje zaostrzenie objawów (świsty, szczekający kaszel i duszność). Należy wtedy dopuścić dopływ chłodnego powietrza. Polecanym i skutecznym sposobem jest otwarcie zamrażalnika lub okna i oddychanie chłodniejszym powietrzem - powoduje to obkurczenie krtani i złagodzenie objawów związanych z jej obrzękiem. Jeśli to nie pomaga albo problem się nasila, trzeba zadzwonić po pogotowie ratunkowe.

Do lekarza należy zgłosić się szczególnie, gdy choroba dotyczy małego dziecka. Niepokój powinny wzbudzić również utrzymujące się objawy dłużej niż 2 tygodnie lub ich nasilanie się. W takich przypadkach konieczna jest konsultacja z lekarzem rodzinnym.

W niektórych przypadkach leczenie krtani powinno odbywać się w szpitalu. Dotyczy to ciężkiego przebiegu choroby, nieustępowania objawów lub ich nasilania się oraz gdy pacjentem jest niemowlę poniżej 6. miesiąca życia.

Zapalenie krtani może wymagać przyjmowania leków na receptę, np. antybiotyków lub glikokortykosteroidów, dlatego z objawami zawsze warto zgłosić się do lekarza.

Po zgłoszeniu lekarzowi objawów zapalenia krtani, przeprowadzi on wywiad i obejrzy krtań – zazwyczaj z wykorzystaniem lusterka krtaniowego (rzadziej – endoskopowo, za pomocą giętkiego fiberoskopu). Bywa, że wykonuje się także USG krtani lub RTG szyi – jeśli lekarz chce wykluczyć inne choroby.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 06.04.2018.

