Antykoncepcja hamuje rozwój torbieli

Powstają one, gdy wzrastający podczas każdego cyklu menstruacyjnego pęcherzyk jajnikowy nie ulega pęknięciu i nie może się z niego uwolnić komórka jajowa. W ten sposób powstają tzw. torbiele pęcherzykowe (folikularne). W nieco innym mechanizmie tworzą się tzw. torbiele ciałka żółtego – po pęknięciu pęcherzyka jajnikowego (Graafa) i uwolnieniu się z niego komórki jajowej powstaje w tym miejscu ciałko żółte. Jeśli w danym cyklu menstruacyjnym kobieta nie zachodzi w ciążę, ciałko żółte z reguły zanika. Bywa jednak, że wypełnia się ono krwią lub płynem surowiczym i tworzy torbiel. Tak więc hormonalne środki antykoncepcyjne, hamując dojrzewanie komórek jajowych i owulację, zmniejszają tym samym szansę powstawania torbieli. Leki te mają również udowodnione inne korzystne działanie, a mianowicie, ich długotrwałe przyjmowanie zmniejsza ryzyko rozwoju raka jajnika.

Obecnie dostępnych jest wiele metod antykoncepcji hormonalnej (tabletki, plastry, implanty) i wiele środków, co pozwala na optymalny dobór metody tak, by była ona dobrze tolerowana i jak najmniej kłopotliwa w stosowaniu.

Przeciwwskazania

Przed włączeniem leczenia lekarz na pewno przeprowadzi szczegółowy wywiad co do chorób i czynników ryzyka, które mogłyby mieć wpływ na bezpieczne stosowanie środków hormonalnych. Istnieją bowiem pewne przeciwwskazania do stosowania tego rodzaju preparatów. Przede wszystkim są to występujące w przeszłości epizody zakrzepowo-zatorowe (przebyta zakrzepica żył lub zatorowość płucna) a także obecność czynników zwiększających ryzyko zakrzepicy, takich jak: otyłość, palenie tytoniu, obecność żylaków, epizody zakrzepowo-zatorowe w rodzinie.

Jak w przypadku każdego leku, stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych może wiązać się z wystąpieniem działań niepożądanych, spośród których najczęstsze obejmują przyrost masy ciała, nudności, bóle piersi i głowy. Występującym niekiedy uciążliwym problemem związanym ze stosowaniem antykoncepcji hormonalnej są plamienia i krwawienia międzymiesiączkowe. Skłania to niektóre kobiety do rezygnacji ze stosowania preparatów hormonalnych.

Antykoncepcja hormonalna sprawdza się jako metoda zapobiegawcza nawrotom torbieli jajników i może być z powodzeniem stosowana u większości kobiet. Należy przy tym ściśle przestrzegać zaleceń lekarza, a w razie pojawienia się jakichś niepokojących objawów jak najszybciej zasięgnąć porady specjalisty.

