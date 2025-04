Centrum Medyczne LIM poszerza zakres swoich usług o badanie okulistyczne przy pomocy anomaloskopu IF2. Zalecane jest ono pacjentom z podejrzeniem zaburzeń widzenia barwnego.

Reklama

- W pełni sprawne oko ludzkie widzi barwy światła o długości fali w zakresie od ok. 400 nm (barwa fioletowa) do ok. 700 nm (barwa czerwona).

Jednak część społeczeństwa dotknięta jest przez wadę wrodzoną lub schorzenie nabyte - zaburzenia widzenia barwnego – mówi dr n. med. Joanna Brydak-Godowska, specjalista chorób oczu z Centrum Medycznego LIM.

Najbardziej znany jest daltonizm. J. Dalton jako pierwszy opisał zjawisko ślepoty na kolor zielony i czerwony. Wada ta, może być wrodzona i jest wtedy wadą dziedziczną lub nabyta w wyniku choroby siatkówki lub drogi wzrokowej. Na ten pierwszy rodzaj cierpi w różnym stopniu 8% mężczyzn i 0,5% kobiet. Osoba cierpiąca na daltonizm może być ślepa na barwę czerwono-zieloną, jak również jedynie na barwę czerwoną. Rzadziej występuje ślepota na barwę zieloną i bardzo rzadko na fioletową.

- W większości przypadków osoby, które mają wrodzoną wadę nie zdają sobie sprawy z jej istnienia. Wynika to z faktu, że mogą mieć prawidłową ostrość wzroku i nierozróżniają tylko niektórych kolorów. Natomiast całkowita ślepota na barwy jest wynikiem niedorozwoju czopków siatkówki. Niesie za sobą znaczne obniżenie ostrości wzroku i światłowstręt – dodaje dr n. med. Joanna Brydak-Godowska, specjalista chorób oczu z Centrum Medycznego LIM.

Badaniem wstępnym określającym prawidłowe rozpoznawanie barw są barwne tablice pseudoizochromatyczne. Jednak w przypadku, gdy potrzebne jest wykonanie dokładniejszych badań wykorzystuje się anomaloskop.

- Urządzenie to pozwala nie tylko na zdiagnozowanie ślepoty na barwę czerwoną czy zieloną, ale również na dokładne określenie barw, które dana osoba widzi, a których nie – wyjaśnia dr n. med. Joanna Brydak-Godowska, specjalista chorób oczu z Centrum Medycznego LIM.

Warto wykonać takie badanie przed podjęciem decyzji co do kierunku kształcenia zawodowego. Osoby źle rozróżniające barwy nie mogą wykonywać profesji wymagających rozpoznawania barw, np. kierowca, maszynista kolejowy, pilot, konserwator zabytków itp.

Badanie na anomaloskopie trwa około 10-15 minut i polega na porównaniu dwóch barw, widocznych na ekranie przyrządu. Nie wymaga rozszerzania źrenicy. Jest zalecane powyżej 7 roku życia, młodsze dziecko może sobie nie poradzić z prawidłowym wykonaniem badania. W Centrum Medycznym LIM kosztuje 50 zł.

Informacje o Centrum Medycznym LIM

Centrum Medyczne LIM powstało w 1991 stając się pierwszą w kraju niepubliczną placówką medyczną, oferującą usługi medyczne zarówno klientom indywidualnym, jak i korporacyjnym. Centrum Medyczne LIM posiada 12 własnych przychodni, które mieszczą się w Warszawie (3 lokalizacje), Wrocławiu (2 lokalizacje), Poznaniu i Krakowie. W najbliższych planach zostaną otwarte kolejne 4. Spółka zatrudnia ponad 1000 lekarzy w całej Polsce i współpracuje z ponad 300 partnerami medycznymi na terenie kraju, także ze szpitalami i placówkami rehabilitacyjnymi.

Centrum Medyczne LIM posiada certyfikaty: jakości ISO 9001:2000, w zakresie ochrony środowiska (ISO 14001:2004) oraz BHP (OHSAS 18001:1999). Uzyskując certyfikaty spółka wdrożyła model zintegrowanego systemu zarządzania. W 2006 roku oferta opieki abonamentowej Centrum Medycznego LIM zajęła pierwsze miejsce w kategorii Opieka Medyczna w rankingu Gazety Finansowej na Najlepszy Produkt dla MSP.

Reklama

Zapraszamy na stronę www.cmlim.pl