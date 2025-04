Astygmatyzm, nazywany również niezbornością, to jedna z najczęściej występujących wad wzroku. Polega na tym, że promienie świetlne, docierające do oka, załamują się w różnych płaszczyznach, co prowadzi do nieostrego widzenia i rozmazanego obrazu (zwłaszcza konturów ludzi bądź przedmiotów).

Reklama

Skąd ten astygmatyzm?

U dzieci przyczyną astygmatyzmu jest najczęściej wrodzona wada soczewki lub rogówki, rzadziej uraz rogówki, prowadzący do zmian na jej powierzchni lub choroby rogówki (np. stożek rogówki). Często nie występuje samodzielnie, ale towarzyszy krótko- lub dalekowzroczności.

Astygmatyzm dzieli się na dwa rodzaje: regularny - w tym przypadku rogówka nie jest równomiernie wypukła, ale wadę można skorygować za pomocą soczewek okularowych, nieregularny - w tym przypadku powierzchnia rogówki jest nierówna i trzeba nosić specjalne soczewki kontaktowe. Bardzo ważne jest, by jak najszybciej zdiagnozować astygmatyzm u dziecka, bo nieleczony prowadzi do pogorszenia widzenia, a przy bardzo dużej wadzie może dojść nawet do częściowej utraty wzroku. Poza tym astygmatyzm u dziecka może przekładać na wyniki w szkole, bo ma ono często trudności z nauką czytania i pisania.

Pierwsze objawy

Niestety bez odpowiednich badań, nie jest łatwo rozpoznać astygmatyzm, bo często gdy jest niewielki, dziecko w miarę normalnie widzi. Do tego organizm próbuje sam skorygować wadę np. przez tzw. akomodację oka. Trzeba uważnie obserwować dziecko, a nasz niepokój powinno wzbudzić:

mrużenie oczu, gdy na coś patrzy, zarówno na obiekty położone daleko, jak i bliżej

w trakcie zabawy trzyma zabawki tuż przed oczami (co może znaczyć, że nie widzi dokładnie jej konturów)

nisko pochyla głowę podczas rysowania, a gdy jest starsze - w trakcie pisania lub czytania

warto zwrócić też uwagę na to, czy dziecko nie siada zbyt blisko telewizora, gdy ogląda bajki

astygmatyzmowi bardzo często towarzyszy zapalenie spojówek, zaczerwienie i pieczenie oczu, mimowolne pocieranie ich, czasem nawet ból głowy, gdy dziecko zbyt mocno musi wytężać wzrok, aby dobrze widzieć.

Idź do lekarza

Gdy jakiekolwiek występujące u twojego dziecka objawy zaniepokoją cię, nie ma co zwlekać z wizytą u okulisty. Badanie wzroku można wykonać już u 6-miesięcznego niemowlaka, dobrze jest również sprawdzić wzrok dziecka w wieku przedszkolnym i gdy rozpoczyna szkołę. Być może będzie konieczne noszenie okularów lub specjalnych soczewek kontaktowych (mogą je nosić dzieci od 10-12 roku życia), ale dzięki temu wada zostanie skorygowana i nie będzie się powiększać. Większość przypadków astygmatyzmu można również leczyć operacyjnie – za pomocą lasera. Jednak ta metoda zarezerwowana jest dla dorosłych (od 21 roku życia).

Reklama

Zobacz też:

Czy twoje dziecko ma wadę wzroku?

Trudności w nauce mogą wynikać z wady wzroku

Jak rozpoznać wadę wzroku u dziecka i jakie okulary wybrać?