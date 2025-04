Spis treści:

Migrena oczna jest przejściową, rzadką przypadłością neurologiczną, która polega na zaburzeniach wzroku często poprzedzających migrenowy ból głowy. Pojęcie to jest stosowane najczęściej dla aury migrenowej (zazwyczaj niegroźnej). Migreną oczną niektórzy nazywają również migrenę siatkówkową (może mieć groźne powikłania). Główna różnica między nimi jest taka, że migrena siatkówkowa dotyczy jednego oka, zaś aura migrenowa obu oczu.

Migrenę oczną z klasyczna migreną łączy ten sam mechanizm powstawania. Zaburzenia wzroku w migrenie ocznej nie są wynikiem choroby gałki ocznej, ale efektem miejscowego zaburzenia przepływu mózgowego.

U pacjentów z migreną w wyniku nie do końca poznanych mechanizmów dochodzi do zaburzenia przepływu krwi przez mózg. Mianowicie zmniejsza się ona w niektórych obszarach, a to zazwyczaj objawia się zaburzeniami widzenia. Po jakimś czasie dochodzi do rozkurczu naczyń, objawy neurologiczne ustępują, a pojawia się silny ból głowy. W migrenie ocznej często nie ma on miejsca.

Objawy migreny ocznej u poszczególnych pacjentów mogą się różnić. Należą do nich przede wszystkim:

dziwne doznania wzrokowe, takie jak zygzaki, rozbłyski, widma świetlne, fale, mroczki, tzw. martwe punkty,

częściowa utrata wzroku,

nieostre widzenie,

nadwrażliwość na światło lub dźwięk,

nudności lub wymioty.

Kilka dni przed atakiem migreny ocznej niektóre osoby doświadczają objawów przepowiadających, jak wahania nastroju, głód i zmęczenie.

Epizod migreny ocznej trwa na ogół około 30 minut i może się przedłużać do godziny. W postaci ocznej objawy bólowe są często nieobecne.

Leczenie migreny ocznej jest zbliżone do postępowania przy klasycznej migrenie. Jeżeli objawom nie towarzyszą bóle głowy, przebieg uznawany jest za łagodny i nie ma potrzeby przyjmowania leków. Aby jednak złagodzić objawy migreny ocznej, poleca się domowe sposoby:

odpoczynek w ciemnym i cichym pomieszczeniu,

wypicie szklanki wody,

położenie się z zamkniętymi oczami,

przyłożenie chłodnego kompresu na czoło,

unikanie wyzwalaczy takich jak: intensywne lub migoczące światło, mocne zapachy, dym papierosowy, stres, zbyt mała ilość snu,

unikanie produktów spożywczych wyzwalających migreny, takich jak: czekolada, czerwone wino, kofeina, sery, wędzone mięso czy sztuczne słodziki.

W przypadki migrenowych bólów głowy stosuje się również leczenie farmakologiczne, w tym np. leki przeciwzapalne, takie jak ibuprofen, naproksen czy kwas acetylosalicylowy, lub leki przeciwmigrenowe do przerywania napadów.

Przeczytaj też: Domowe sposoby na ból głowy (migrenowy, napięciowy...)

Odpowiednia dieta jest bardzo ważna w zapobieganiu napadów migreny ocznej. Przede wszystkim opiera się na unikaniu tzw. wyzwalaczy, takich jak:

sery (szczególnie pleśniowe, dojrzewające),

wędzone mięsa i wędliny,

czerwone wino,

kofeina,

alkohol,

czekolada,

drożdże,

orzechy, masło orzechowe,

produkty sojowe,

glutaminian sodu ,

sztuczne słodziki (aspartam).

W zapobieganiu migrenie ocznej duże znaczenie mają też nawodnienie organizmu (dlatego wypijaj 1,5-2 litrów wody dziennie), regularne spożywanie posiłków i unikanie objadania się.

Migrena oczna jest na ogół niegroźną dolegliwością. Istnieją jednak doniesienia, że osoby cierpiące na migreny z aurą mogą mieć wyższe ryzyko udaru mózgu oraz arytmii serca. Migrena oczna może być również niebezpieczna z tego względu, że niekiedy uniemożliwia wykonywanie pracy lub prowadzenie samochodu. Dlatego w przypadku jej wystąpienia powinniśmy unikać czynności, które wymagają skupienia i uwagi.

Migrena oczna może mieć podobne objawy jak choroby o dużo groźniejszym przebiegu, takie jak odklejenie się siatkówki lub udar niedokrwienny. Groźna może być również migrena siatkówkowa, dlatego w przypadku utraty wzroku w jednym oku, należy pilnie skonsultować się z lekarzem. Przed zdiagnozowaniem migreny ocznej choroby te muszą zostać wykluczone.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 30.12.2010.

