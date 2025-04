Medycyna rozwija się z dnia na dzień. Lekarze coraz częściej znajdują możliwość leczenia schorzeń, które do tej pory były nieuleczalne. Mimo tego, każdego dnia ludzie cierpią z powodu chorób i bólu. Badania i nauki medyczno - rehabilitacyjne pokazują, że sprawność fizyczna jest nieodzowna dla zachowania dobrego zdrowia.



Reklama

Fot. Dreamstime



Krok 1: Żyj aktywnie!



Z każdym dniem obserwujemy zjawisko wydłużania się średniej długości życia. Według danych

Głównego Urzędu Statystycznego za 2011 rok, przeciętne trwanie życia wyniosło ogółem dla

kobiet 80,9 lat, a dla mężczyzn 72,4 lata. Czy możemy szacować ile wyniesie średnia życia

ludzkiego za kilkadziesiąt lat? Oczywiście tak. Brytyjski naukowiec Tom Kirkwood przeprowadził

nawet badania, w których wziął pod uwagę ostatnie 200 lat ludzkości. Wyniki jego badań wskazały, że od dwóch wieków, co dziesięć lat, średnia życia ludzi wzrasta o 2 lata.

GUS szacuje, że w 2020 roku liczba osób powyżej 60 roku życia przekroczy 8 milionów i wyniesie niespełna czwartą cześć społeczeństwa polskiego. Jeśli odpowiednie instytucje nie zareagują w ważnym momencie, obniżona sprawność ruchowa osób po 60 roku życia będzie się pogłębiać. Może to prowadzić do zrodzenia się poważnego problemu społecznego jakim będzie konieczność zapewnienia leczenia i opieki tym osobom, co w efekcie może się okazać mało skuteczne.

Krok 2: Pomóż sobie i swoim najbliższym!



Aktywność ruchowa po 60-tym roku życia znacznie się obniża, zaczyna dominować siedzący

tryb życia, a to wpływa na rozwój chorób przewlekłych i przyśpieszenie procesu starzenia.

Bardzo ważna jest zatem profilaktyka dla osób starszych, pokazująca bezpieczne aktywności

fizyczne, które wpłyną na ich zdrowie i samopoczucie. Pokażmy drogę osobom starszym, którym

odpowiednio dobrana aktywność fizyczna da pełne zadowolenia dni. Nie pozwólmy aby ludzie

zamykali się w swoich domach z powodu przewlekłego bólu, do którego możemy nie dopuścić.

Krok 3: Profilaktyka jest najważniejsza!



Przewodniczący Belgijskiego Towarzystwa ds. Walki z Bólem prof. Bart Morlion wykonał badania

występowania bólu przewlekłego, dotyczącego mięśni, stawów, szyi i pleców, w poszczególnych

krajach europejskich, które objęły 46 tys. osób. Wynika z nich, że największa liczba osób cierpi na ból przewlekły, czyli taki który trwa ponad 3 miesiące, w Norwegii. Na drugim miejscu badania

znalazła się Polska z odsetkiem 27% mieszkańców cierpiących na ból przewlekły. Najmniejszy

odsetek osób cierpiących na ból przewlekły stwierdzono w Hiszpanii – 11% społeczeństwa.

Odpowiedzią na problem co czwartego Europejczyka cierpiącej na ból przewlekły, może być

autoterapia w modelu holistycznym, czyli traktującym człowieka jako jedność psychofizyczną. Jak mówi nam właścicielka Centrum Autoterapii Humanus z Zakopanego: „Postawa ciała ma wpływ na sposób myślenia, koncentracji, uczuć. Nasze emocje mają wpływ na mięśnie, na sposób siedzenia, postawę. Odpowiednio dobrany program autoterapii daje możliwość cieszyć się zdrowiem, a także w wielu wypadkach zapobiegać i pozbywać się przewlekłego bólu. Pacjenci praktykują techniki przeciwbólowe i poznają zasady prawidłowej postawy, która eliminuje dotychczasowe błędy w sposobie siedzenia i poruszania się w życiu codziennym. Korzyści dla całego organizmu człowieka są bardzo duże. Samopoczucie osób nie cierpiących bólu jest znakomite. Ważna jest edukacja społeczeństwa, że możemy sobie nawzajem pomóc, kształcąc postawy i rozwijając programy autoterapii i aktywności fizycznej, będące drogowskazami co należy robić aby cieszyć się zdrowiem przez całe życie.” - Dr n. med. Małgorzata Rakowska-Muskat, właścicielka Centrum Autoterapii Humanus.

Badania naukowców potwierdzają, że regularna aktywność w postaci wykonywania ćwiczeń

fizycznych wydłuża czas zdrowego życia. Systematyczność wykonywania odpowiednio dobranych ćwiczeń fizycznych wpływa na ograniczenie skutków przewlekłych schorzeń starszych osób. Dowiedziono jednoznacznie, że ćwiczenia fizyczne korzystnie wpływają na samopoczucie i zdrowie osób w każdym wieku. Korzystny wpływ ćwiczeń nie zależy od płci i nie maleje wraz z wiekiem. Ich efektami są lepiej funkcjonujący organizm, w szczególności układ ruchu, oddychania, krążenia i nerwowy.

Reklama

Źródło: Materiały prasowe