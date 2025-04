Światłowstręt (inaczej fotofobia) to nieprzyjemne uczucie, które towarzyszy wielu chorobom oczu. Warto o tym pamiętać, ponieważ wielu pacjentów nie zdaje sobie sprawy, że schorzenie to nie jest zaliczane do jednostek chorobowych, a jedynie do objawów innych dolegliwości. Światłowstrętu w żadnym wypadku nie należy bagatelizować. To poważny sygnał, który koniecznie trzeba skonsultować z lekarzem.

Światłowstręt - przyczyny

Światłowstręt pojawia się najczęściej w przypadku zapalenia spojówek. Wówczas towarzyszymy mu często pieczenie oczu i łzawienie, a także opuchlizna i ropna wydzielina z oka. Światłowstręt może towarzyszyć jednak także zapaleniom innych narządów wzroku. To:

- dodatkowo występują problemy z ostrością widzenia oraz częste łzawienia. Zapalenie twardówki - dodatkowo występuje ból i zaczerwienie.

- dodatkowo występuje ból i zaczerwienie. Zapalenie tęczówki - dodatkowo pojawić się może ropna wydzielina oraz ból i zaczerwienienie.

Światłowstręt może być również objawem innych dolegliwości. Pojawić się może w przypadku poważnych chorób jak jaskra, ale także i w przypadku migreny. Może być również skutkiem ubocznym przyjmowanych leków oraz noszenia soczewek kontaktowych.

Inne przyczyny światłowstrętu:

oparzenia słoneczne,

dystrofia,

erozja rogówki,

urazy mechaniczne,

zespół suchego oka, czyli niewystarczające wydzielanie łez,

choroby nowotworowe,

autyzm,

zapalenie opon mózgowych,

grypa,

bielactwo,

wścieklizna,

odra,

udar mózgu,

niedobór witaminy B2.

Światłowstręt może pojawić się również z powodu spożycia dużej ilości alkoholu lub narkotyków. Zdarza się, że występuje również po imprezie na tzw. kacu. Należy pamiętać również, że ryzyko pojawienia się światłowstrętu znacznie wzrasta u osób, które: spędzają dużo czasu przed komputerem i przebywają w zadymionych pomieszczeniach.

Światłowstręt - objawy

Światłowstręt może pojawić się u osób w każdym wieku. Oznacza nadwrażliwość na światło. Chory przy nawet niewielkiej ekspozycji na światło odczuwa duży dyskomfort. Często towarzyszy mu uczucie pieczenia, kłucia oraz łzawienia. Niektórzy chorzy skarżą się również na uczucie tzw. ciała obcego w oku. Wówczas naturalną reakcją większości pacjentów jest mrużenie lub całkowite zamykanie oczu.

W przypadku silnego światłowstrętu praktycznie niemożliwe jest zarówno przebywanie w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz bez bardzo ciemnych okularów przeciwsłonecznych. Zdarza się jednak, że nawet ich włożenie okazuje się niewystarczające.

Światłowstręt - leczenie

Do zdiagnozowania światłowstrętu konieczna jest wizyta u okulisty. Zazwyczaj wystarczające jest wykonanie podstawowych badań - ostrości wzroku i dna oka. Czasami konieczna jest dodatkowa konsultacja neurologiczna.

Leczenie światłowstrętu polega przede wszystkim na wyeliminowaniu przyczyny, która doprowadziła do zaburzeń widzenia. Na początkowym etapie leczenia pomocne może być noszenie okularów przeciwsłonecznych, które w znaczny sposób poprawią komfort chorego.

