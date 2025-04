Opryszczka jest chorobą zakaźną wywoływaną przez wirus Herpes simplex 1 (HSV 1). Szacuje się, że jego nosicielami jest 90% osób na świecie! Nie wiadomo jednak, dlaczego tylko niektórzy borykają się z jego objawami. Jak rozpoznać opryszczkę i gdzie może się pojawić? Jak ją leczyć?

Opryszczka – jak się zarażamy?

Opryszczką zarażamy się drogą kropelkową: poprzez pocałunek, picie z jednej szklanki czy używaniem jednego widelca bądź łyżki. Można się nią też zarazić poprzez kontakty seksualne.

Czy opryszczką łatwo się zarazić?

Gdzie, czyli miejsca występowania opryszczki

Opryszczka może pojawić się w różnych miejscach na ciele – najpopularniejsza jest opryszczka wargowa, która pojawia się w okolicy ust (zwana „zimnem”), a także opryszczka narządów płciowych. Opryszczka może jednak „wyrosnąć” tez na przykład na powiekach, dziąsłach, w jamie ustnej czy odbycie. Wirus może też zaatakować mózg, powodując opryszczkę mózgową.

Objawy opryszczki

Opryszczka to małe pęcherzyki widoczne na powierzchni skóry. Wykwity są często bolesne. Jeśli zaatakuje dziąsła i jamę ustną, pojawiają się tam grudki, na oku zaś może przypominać rumień. Przy opryszczce odbytu naszą uwagę powinien zwrócić świąd, pieczenie i bolesne pęcherzyki utrudniające wypróżnianie.

Objawy opryszczki mózgowej to zaś: senność, utraty pamięci, niedowidzenie, zawroty głowy, kłopoty z mową. To najbardziej niebezpieczna forma opryszczki – nieleczona może skutkować śmiercią.

Jak leczyć opryszczkę?

Nie da się w pełni wyleczyć opryszczki, to znaczy usunąć wirusa z organizmu. Pozostaje on bowiem w komórkach nerwowych w stanie utajenia i może powodować nawroty. Leki przeciwwirusowe hamują jego namnażanie, ale nie niszczą go całkowicie.

Opryszczkę zwykle leczy się miejscowo, np. lekiem acyklowir, który działa przeciwwirusowo. Leczenie może mieć postać maści, kropli lub leczenia doustnego bądź dożylnego.

Osoby borykające się z opryszczką często stawiają na leczenie domowe, zaleca się jednak, by udały się do lekarza – dzięki temu zmniejszą ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa. Dodajmy, że wirusem opryszczki łatwo się zarazić, na przykład używając tych samych sztućców czy kubków co osoba zakażona.

Sposoby na opryszczkę wargową