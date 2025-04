Przeżył, chociaż jego rodzina straciła już nadzieję i zdecydowała o oddaniu jego narządów do przeszczepów dla innych dzieci.

Błąd w orzeczeniu lekarzy czy cud? Cokolwiek przesądziło o życiu tego chłopca, jest dowodem na to, że nigdy nie należy się poddawać.

Trenton McKinley z Alabamy ma 13 lat i według lekarzy powinien już nie żyć. Chłopiec uległ w marcu tego roku bardzo groźnemu wypadkowi. Podczas gdy jego kolega kierował quadem, Trenton siedział na ciągniętej przez niego przyczepce. W pewnym momencie kolega wykonał gwałtowny manewr i chłopiec spadł na jezdnię. Co gorsze, chwilę później przygniotła go przyczepka.

Stan Trentona po wypadku był bardzo poważny: chłopiec miał czaszkę pękniętą w kilku miejscach i poważne obrażenia głowy. Lekarze reanimowali go aż cztery razy. Był w śpiączce i nie dawano mu szans na przeżycie myśląc, że doszło u niego do niedotlenienia mózgu i nigdy już nie odzyska przytomności.

13-latek nie wybudzał się przez kilka tygodni, a żył tylko dzięki aparaturze podtrzymującej życie. Jego rodzina zdążyła się przez ten czas pogodzić z bolesną diagnozą i zdecydowała o oddaniu jego narządów do przeszczepu dla innych dzieci czekających na transplantacje.

Wiedziałam, że on by się nie wahał, by uratować pięć innych żyć

– napisała na Facebooku jego matka.