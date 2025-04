Przeszczep włosów - na czym polega, jak się przygotować, przeciwwskazania, cena, alternatywy

Przeszczep włosów to koszt rzędu od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Istnieją jednak pewne przeciwwskazania do zabiegu. To m.in. choroby skóry i zaburzenia krzepnięcia.