Około 60 milionów ludzi na całym świecie cierpi na przewlekłą chorobę nerek, wielu z nich będzie potrzebowało dializ czekając na przeszczep. Przeprogramowanie własnych komórek nerkowych pacjentów może oznaczać, że w przyszłości mniej osób ze schorzeniami nerek będzie wymagało skomplikowanych i kosztownych procedur.

W pierwszym badaniu, doktor Sharon Ricardo i jej współpracownicy pobrali komórki z nerki i przekierowali ich rozwój (dodając kilka dodatkowych genów) w kierunku komórek prekursorowych, otrzymując niedojrzałe komórki zdolne do tworzenia różnego rodzaju komórek w nerce.

W drugim badaniu, doktor Miguel Esteban i jego współpracownicy odkryli, że komórki nerkowe pozyskane z moczu również nadają się do przeprowadzenia rekombinacji. Korzystanie z komórek znajdujących się w moczu, pozwala na stworzenie technologii łatwej do wdrożenia w warunkach klinicznych. Co więcej, komórki pozyskane z moczu można zamrozić i rozmrozić jeszcze przed ich modyfikacją. Jeśli naukowcom udałoby się otrzymać większą ilość - indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPSC) i wszczepić je pacjentowi, IPSC mogłyby przywrócić funkcjonalność nerki.

W towarzyszącym artykule redakcyjnym, doktor Ian Rogers (Szpital Mount Sinai, Kanada) podkreślił, że "razem, te dwa artykuły ukazują możliwość wykorzystania komórek nerkowych jako źródła iPSC oraz możliwości łatwego otrzymywania iPSC z moczu dorosłych osób. Oznacza to, że komórki mogą być gromadzone w każdej chwili."

Zobacz też: Jak przygotować się do przeszczepu nerki?

ScienceDaily / kp

Reklama