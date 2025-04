Spis treści:

Nie ma dowodów na to, aby padaczka powodowała zwiększenie ryzyka zakażenia koronawirusem lub cięższego przebiegu COVID-19.

Według opinii neurologów z Association of British Neurologists jest mało prawdopodobne, aby osoby z padaczką od łagodnej do umiarkowanej, bez trudności w oddychaniu lub połykaniu, były narażone na zwiększone ryzyko wystąpienia koronawirusa.

Należy jednak pamiętać, że każdy przypadek jest inny i wymaga indywidualnego podejścia. Niektóre osoby z padaczką mają również choroby współistniejące, np. astmę, POChP, nadciśnienie tętnicze lub choroby serca, co stawia je już w grupie osób, które mogą przechodzić ciężej infekcję COVID-19. Dlatego zalecana jest konsultacja z lekarzem, który zna historię danego pacjenta.

Należy też wziąć pod uwagę, że niektóre leki stosowane przy padaczce osłabiają odporność i w rezultacie narażają na poważniejsze objawy koronawirusa. W zaleceniach Komitetu Kierującego Europejską Siecią Referencyjną EpiCARE czytamy, że w przypadku niektórych rzadkich typów padaczek (np. zespół Rasmussena, elektryczny stan padaczkowy w czasie snu ESES), leczonych lekami wpływającymi na układ odpornościowy (np. kortykotropina ACTH, sterydoterapia, immunoterapia), może istnieć wyższe ryzyko rozwoju poważniejszych objawów w przebiegu infekcji wirusowych.

Większą czujność powinny zachować osoby chore na padaczkę, u których może dojść do napadu epilepsji z powodu gorączki. W tym przypadku nie warto zwlekać z przyjęciem leków przeciwgorączkowych (np. paracetamolu).

Istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na liczbę napadów padaczkowych u osób z epilepsją – np. ostre, mrugające światło, stres, zmęczenie, ale też osłabienie organizmu spowodowane infekcją lub gorączka. To, jakie czynniki wywołują napad padaczkowy, zależy od danego przypadku i rodzaju padaczki. Dlatego zakażenie koronawirusem jest również traktowane jako możliwy bodziec.

Przebycie infekcji ośrodkowego układu nerwowego, także stanowi możliwe podłoże późniejszych napadów padaczkowych. A jak już wiadomo, COVID-19 w niektórych przypadkach atakuje układ nerwowy, choć dzieje się to bardzo rzadko.

Na razie nie ma dowodów wskazujących, że zachorowanie z powodu koronawirusa sprzyja napadom padaczkowym. Niektórzy pacjenci powinni być jednak czujni.

Istnieją doniesienia wskazujące, że niektóre leki stosowane w leczeniu COVID-19, mogą wpływać na wystąpienie drgawek. Mogą też wchodzić w interakcje z lekami przeciwpadaczkowymi. Dotyczy to takich leków jak chlorochina, hydroksychlorochina i azytromycyna, jednak zależność z napadami padaczkowymi, zaobserwowano w rzadkich przypadkach. W leczeniu zakażenia koronawirusem stosuje się również lek przeciwwirusowy remesdiwir. Jednak niewiele wiadomo na temat jego związku z drgawkami.

Gdy występuje koronawirus przy padaczce, żaden pacjent nie powinien przyjmować nowych, nieznanych leków, bez konsultacji ze swoim lekarzem.

Typowe leki zapobiegające napadom padaczkowym nie mają wpływu na objawy zakażenia koronawirusem. Takie wątpliwości mogą się pojawić przy lekach osłabiających działanie układu odpornościowego, stosowanych u niektórych pacjentów z epilepsją. Lekarze apelują jednak, aby nie odstawiać tych leków.

Oprócz ogólnych zasad zapobiegania COVID-19 – jak regularne mycie i dezynfekowanie rąk, noszenie maseczki i dystans społeczny – eksperci przygotowali szczególne zalecenia dla osób zagrożonych zakażeniem koronawirusem przy padaczce: