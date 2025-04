Choroby nerek zdarzają się częściej niż się nam wydaje i niekoniecznie wiążą się z wyziębieniem. Szacuje się, że problemy z nerkami nękają 1 na 10 osób, a schorzenia z nimi związane często na początku nie dają żadnych objawów. Z tego powodu choroby nerek często wykrywane są zbyt późno. Które z nich warto znać i jakie objawy powinny nas zaniepokoić?

Ból nerek

Ból nerek często mylony jest z bólem kręgosłupa. Jest pulsujący, zaczyna się z prawej lub lewej strony i promieniuje poziomo do środka. Może przypominać kolkę. Jeśli się pojawi, warto wybrać się do nefrologa i rozpocząć diagnostykę. Specjalista prawdopodobnie na początku zleci nam wykonanie badań laboratoryjnych.

Odmiedniczkowe zapalenie nerek

Odmiedniczkowe zapalenie nerek to bakteryjne zakażenie dróg moczowych, które obejmuje jedną lub dwie nerki. Najczęściej pojawia się u kobiet. Objawy choroby, które powinny zwrócić naszą uwagę, to:

ból w okolicy lędźwiowej,

mętny lub krwisty mocz,

gorączka,

osłabienie,

dreszcze,

ból bądź pieczenie przy oddawaniu moczu.

Zapalenie nerek

Zapalenie nerek to zapalenie dróg moczowych, które jest groźniejsze niż zapalenie cewki moczowej i pęcherza. W skrajnych przypadkach prowadzi do niewydolności nerek. Może mieć trzy formy – wyróżniamy: kłębuszkowe zapalenie nerek, odmiedniczkowe zapalenie nerek i śródmiąższowe zapalenie nerek.

Objawy, które powinny nas zaalarmować, to:

ból w okolicy lędźwiowej,

gorączka,

dreszcze,

złe samopoczucie,

ból brzucha,

nudności, wymioty,

częstomocz,

częste parcie na mocz,

pieczenie przy oddawaniu moczu.

Torbiel na nerce

Zdarza się, że na nerkach pojawiają się torbiele. Są to twory wypełnione płynem, które są zlokalizowane w miąższu nerek. Powstają z różnych powodów, sprawdza się je podczas badania USG, a większość z nich nie wymaga leczenia.

Objawami torbieli nerek są:

ból w okolicy lędźwiowej czy po bokach brzucha,

nudności,

ucisk w brzuchu, uczucie pełności.

Torbiele na nerkach warto kontrolować podczas badania USG.

Rak nerki

Raka nerki najczęściej diagnozuje się u panów powyżej 40. roku życia. Jest to choroba o tyle groźna, że przed długi czas nie daje objawów. Rak umiejscawia się w kanalikach nerkowych. Jego przyczynami są czynniki dziedziczne i środowiskowe: dym, kontakt z chemikaliami, spaliny, palenie tytoniu, a także otyłość.

Objawy raka nerki to:

krwiomocz,

niedokrwistość,

nadciśnienie,

ból w okolicy lędźwiowej,

osłabienie,

brak apetytu,

gorączka,

nocne poty,

złe samopoczucie,

obrzęki nóg,

żylaki powrózka nasiennego u mężczyzn,

powiększenie węzłów chłonnych,

wyczuwalny guz przez powłoki brzucha.

Niewydolność nerek

Niewydolnością nerek nazywamy stan ich upośledzenia – może on być ostry lub przewlekły. Nerki mają wówczas mniejszą zdolność do przesączania kłębuszkowego. Symptomy, które mogą wskazywać na niewydolność tego narządu, to: białkomocz lub krwiomocz, obrzęki, niedokrwistość, nocne oddawanie moczu, nudności, chudnięcie, częste oddawanie moczu, wysoki poziom mocznika we krwi, krew w moczu, ból w plecach lub boku, świąd czy skurcze mięśni.

