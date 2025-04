Spis treści:

Przewiane ucho to nic innego jak stan zapalny ucha, do którego doszło w wyniku działania chłodnego powietrza. Do przewiania ucha dochodzi najczęściej wiosną lub jesienią, gdy temperatura jest zmienna i częściej zdarza się, że przegrzaną głowę wystawimy na działanie wiatru. Ale ucho możemy przewiać też latem, gdy narazimy je na działanie zimnego powietrza z klimatyzatora lub wentylatora. Oziębienie tej okolicy osłabia miejscową odporność i otwiera drogę chorobotwórczym drobnoustrojom.

Gdy dojdzie do przewiania ucha, zwykle na początku pojawiają się:

ostry ból głowy,

zaburzenia koncentracji i złe samopoczucie,

następnie dołączają objawy zapalenia ucha, czyli uczucie zatkanych uszu i ból ucha nasilający się podczas jedzenia i picia.

Przewianiu ucha może towarzyszyć zapalenie mięśni szyi i ból karku. Osoba, którą przewiało, może skarżyć się również na ból gardła. Zwykle objawami współtowarzyszącymi jest podwyższona temperatura, dreszcze i uczucie "rozbicia". Mogą pojawić się także katar i kaszel. Najbardziej niepokojący i dokuczliwy pozostaje jednak ból ucha.

Ponieważ wirusy najlepiej czują się w niższych temperaturach, pierwszym etapem leczenia przewianego ucha jest rozgrzanie wyziębionego ciała. Pomocne domowe sposoby na przewiane ucho to:

Gorąca kąpiel – najlepiej z dodatkiem olejku z mięty pieprzowej, drzewa herbacianego lub sosnowego czy eukaliptusowego, który zadziała antyseptycznie.

– najlepiej z dodatkiem olejku z mięty pieprzowej, drzewa herbacianego lub sosnowego czy eukaliptusowego, który zadziała antyseptycznie. Gorąca herbata z cytryną – można do niej dodać 1-2 łyżeczki owocowej, najlepiej malinowej, domowej nalewki.

– można do niej dodać 1-2 łyżeczki owocowej, najlepiej malinowej, domowej nalewki. Napary z czarnego bzu, lipy, dzikiej róży (łyżeczka suszu na szklankę wrzątku, parz 5 min) – również zadziałają rozgrzewająco.

(łyżeczka suszu na szklankę wrzątku, parz 5 min) – również zadziałają rozgrzewająco. Smarowanie wokół ucha rozgrzewającym preparatem (np. typu Amol albo olejek kamforowy do ucha). Założenie na głowę czapki lub opaski na uszy.

(np. typu Amol albo olejek kamforowy do ucha). Założenie na głowę czapki lub opaski na uszy. Lek przeciwzapalny (np. zawierający ibuprofen) - należy zażyć, jeśli bardzo dokucza ból głowy i ucha.

Inna budowa ucha u dziecka w porównaniu z dorosłymi sprawia, że u dzieci częściej pojawiają się problemy z uszami. Wynika to również z częstszych infekcji i niedojrzałości układu odpornościowego. Z przewianym uchem u dziecka należy zgłosić się do lekarza, gdyż tylko specjalista będzie w stanie obiektywnie ocenić jego stan i podjąć decyzję co do leczenia. A trzeba pamiętać, że u małych dzieci trudno samodzielnie rozpoznać problem z uchem. Dziecko może nie komunikować co mu dolega, będzie rozdrażnione, płaczliwe oraz nie będzie chciało przyjmować pokarmu. Leczenie przewianego ucha u dziecka zależy od przyczyny. Najczęściej podaje się lek przeciwzapalny/przeciwbólowy. Antybiotyk na ogół nie jest konieczny.

Jeśli po 2-3 dniach domowego leczenia objawy nie ustępują, konieczna jest wizyta u lekarza, najlepiej laryngologa. Do lekarza trzeba udać się również wtedy, gdy występuje:

gorączka,

wysięk z ucha,

objawy nasilają się lub są bardzo uciążliwe,

problem pojawił się u dziecka,

objawy nawracają.

Do postawienia diagnozy specjaliście wystarcza dokładne obejrzenie ucha – m.in. za pomocą otoskopu, specjalnego aparatu do oglądania głębiej położonych fragmentów naszego narządu słuchu.

Jeśli stan zapalny nie jest bardzo zaawansowany, wystarczają krople do uszu o działaniu przeciwzapalnym. Jeżeli choroba objęła ucho środkowe, konieczne bywa podanie antybiotyku. Gdy ból jest silny, możesz poprosić o wskazanie środka przeciwbólowego. Ulgę przyniesie również trzymanie ucha w cieple. Pamiętaj, że nie wolno go moczyć, dlatego kąpiąc się czy myjąc głowę, zabezpieczaj je przed wodą. A w wietrzne dni zawsze zawsze zakładaj na głowę czapkę lub chociaż opaskę na uszy. Włosy natomiast myj wieczorem, a nie rano, przed wyjściem do pracy.

