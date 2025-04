W samolocie trudno jest wyprostować nogi czy pochodzić. Jeśli masz problemy z krążeniem krwi, to kilka godzin w unieruchomieniu może ci zaszkodzić. Postaraj się zapobiec wystąpieniu niepożądanych skutków podróży.

Zatkane uszy

Zmiana ciśnień podczas lotu samolotem dla jednych pasażerów jest niemal niezauważalną niedogodnością, ale u niektórych osób powoduje nieznośne bóle uszu, wywołane przez zatkane uszy. Wynika to prawdopodobnie z indywidulanej budowy ucha – przewód słuchowy zewnętrzny i trąbka Eustachiusza łącząca ucho środkowe z gardłem są niekiedy bardzo wąskie. To powoduje, że już przy niewielkich zmianach ciśnienia dochodzi do ich zamknięcia. Objawem tego jest właśnie rozpierający ból, uczucie zatkanego ucha.

Nasza rada:

Jeśli ból uszu nie jest bardzo dotkliwy, to można go łagodzić popijając przez słomkę małymi łykami jakiś napój, żując gumę, albo

próbować ziewać. To zwykle pomaga „odetkać” uszy.

Jeśli jednak wiesz, że tego typu metody nie skutkują, to na 1–2 godziny przed lotem możesz przyjąć preparat zabezpieczający przed obrzękiem błon śluzowych, np. Cirrus, Disophrol, Claritina activ.

Jeśli mimo to uszy zaczną boleć, ulgę może przynieść ciepło:

spróbuj nagrzać ucho lekkim strumieniem ciepłego powietrza z suszarki (nie zapomnij jej zapakowac do bagażu podręcznego);

jeśli nie masz jej pod ręką, zastosuj starą metodę stewardess: przechyl głowę w bok i podstaw pod ucho szklankę z ciepłą wodą.



Gdy stopy puchną

Jeśli musisz długo siedzieć w jednej pozycji, krew w nogach krąży z trudem. Często dochodzi wtedy do obrzęków kończyn, stopy puchną, stają się ociężałe i bolesne.

Nasza rada:

W dniu podróży, zaraz po wstaniu z łóżka załóż rajstopy uciskowe (najlepiej dopasowane indywidualnie na zlecenie lekarza). To zapobiegnie tworzeniu się zastojów żylnych. Po podróży posmaruj nogi żelem z diosminą lub wyciągiem z kasztanowca.

Ryzyko zakrzepicy

Jeśli jesteś w grupie ryzyka wystąpienia zakrzepicy (osoby otyłe, chore na serce, w podeszłym wieku, w ciąży) pamiętaj, że długotrwały ucisk fotela samolotowego na tylną powierzchnię ud, oraz pod kolanami, powoduje zwolnienie przepływu krwi oraz jej zastój w żyłach głębokich nóg. Może to prowadzić do wystąpienia niebezpiecznych objawów.

Nasza rada:

Przed podróżą poproś lekarza, by przepisał ci leki przeciwzakrzepowe. Do samolotu załóż luźne, wygodne ubrania. Popijaj wodę, wstawaj i ruszaj się często.

Wstydliwy problem - hemoroidy

Jeżeli masz problemy z żylakami odbytu, to kilka godzin spędzonych w pozycji siedzącej (w samolocie, samochodzie czy pociągu), może nasilić objawy choroby.

Nasza rada:

Profilaktycznie przed podróżą zaaplikuj sobie lek działający miejscowo np. czopek (pamiętaj, że pod wpływem temperatury i przy długim siedzeniu, szybko rozpłynie się i częściowo może wypłynąć na zewnątrz, plamiąc ubranie – załóż profilaktycznie podpaskę). Pamiętaj by pić podczas podróży (ok. 1,5 l na dzień), jak najczęściej poruszać nogami, wstawać z miejsca i chodzić. Podobnie jak osoby zagrożone zakrzepicą, udaj się do lekarza i zapytaj czy powinnaś zastosować leki przeciwzakrzepowe.