Zatkane ucho jest częstą dolegliwością, z którą wiele osób odwiedza laryngologa. Główną przyczyną zatkanego ucha jest zaleganie w przewodzie słuchowym woskowiny, czyli lepkiej substancji (żółtej, pomarańczowej lub brązowej), która ma za zadanie nawilżać, oczyszczać i chronić ucho przed patogenami i zanieczyszczeniami. Wosk uszny może nadmiernie gromadzić się w kanale słuchowym i kształtować w czop woskowy, blokujący przewód słuchowy i upośledzający zdolność słyszenia. Niektóre osoby mają skłonność do wytwarzania większej ilości woskowiny. Czasami taki korek powoduje ból ucha, zawroty głowy i może pogarszać codzienne funkcjonowanie.

Inne przyczyny zatkanego ucha to:

zalewnie ucha wodą, np. na basenie lub w kąpieli,

infekcje nosa i zatok,

infekcje ucha,

alergia,

zmiana ciśnień, np. w górach lub podczas lotu samolotem,

nowotwór.

Aby odetkać ucho zablokowane przez korek woskowiny, najlepiej zastosować oleistą substancję, np. olejek dla niemowląt, inny olej, który mamy w kuchni, albo parafinę (parafina do ucha).

W celu oczyszczenia ucha z woskowiny olejek należy wcześniej nieco podgrzać (uwaga: nie może być zbyt gorący), a następnie wpuścić 1-2 krople do przewodu słuchowego. Głowę trzeba przechylić w bok na przeciwną stronę, aby olejek spłynął niżej. Zabieg trzeba powtarzać kilka razy dziennie przez kilka dni - wtedy olejek rozrzedzi i rozpuści woskowinę. Dzięki temu ucho powinno się odblokować.

Do rozpuszczania woskowiny w uchu można zastosować płukanie wodą utlenioną. Sprawdź, jak to robić poprawnie: woda utleniona do ucha.

Aby zapobiec podobnym problemom w przyszłości, pamiętaj o właściwym czyszczeniu ucha. Woskowiny nie powinno się czyścić patyczkami do uszu. Patyczkiem możesz oczyszczać ucho z zewnątrz. Do środka lepiej stosuj krople lub aerozole do higieny ucha dostępne w aptekach.

Po korzystaniu z basenu lub kąpieli często dochodzi do zatkania ucha wodą. Wtedy mamy dość charakterystyczne objawy: słyszymy przytłumione dźwięki, dziwne przelewanie lub klikanie w uchu oraz szumy. Nie zwlekaj z działaniem, bo zaleganie wody w uchu może prowadzić do infekcji.

Aby odblokować ucho zatkane wodą, masz do wyboru klika metod:

poruszaj płatkiem ucha - pociągnij go delikatnie w różne strony, przechylając głowę do ramienia,

- pociągnij go delikatnie w różne strony, przechylając głowę do ramienia, potrząśnij głową lub podskocz kilka razy z pochyloną na bok głową,

kilka razy z pochyloną na bok głową, stwórz próżnię - przechyl głowę w bok i przyłóż do ucha dłoń tak, aby dokładnie przylegała co ciała; poruszaj ręką na zasadzie zasysania, aby wytworzyć próżnię; pochyl głowę do przodu; woda powinna wypłynąć,

- przechyl głowę w bok i przyłóż do ucha dłoń tak, aby dokładnie przylegała co ciała; poruszaj ręką na zasadzie zasysania, aby wytworzyć próżnię; pochyl głowę do przodu; woda powinna wypłynąć, połóż się na boku i odczekaj kilka minut - woda może wypłynąć sama,

- woda może wypłynąć sama, otwieraj usta i poruszaj żuchwą na różne strony, albo żuj gumę,

na różne strony, albo żuj gumę, wykonaj manewr Valsalvy - zatkaj nos i staraj się delikatnie wydmuchiwać powietrze nosem,

- zatkaj nos i staraj się delikatnie wydmuchiwać powietrze nosem, wpuść do ucha kilka kropli oliwy lub oliwki dla niemowląt,

lub oliwki dla niemowląt, zastosuj środki cerumenolityczne dostępne w aptece przeznaczone do rozpuszczania woskowiny.

Problemy z uszami mogą mieć swoje źródło w chorobie nosa i zatok. Obrzęk tkanek i nagromadzenie wydzieliny spowodowane infekcją niekiedy objawiają się zatkanym uchem. Aby odetkać ucho przy katarze, należy udrażniać nos i zatoki. W tym celu zastosuj:

inhalacje parowe : z samej gorącej wody albo wody z dodatkiem ziół (np. szałwia, rumianek) lub olejków eterycznych,

: z samej gorącej wody albo wody z dodatkiem ziół (np. szałwia, rumianek) lub olejków eterycznych, ciepłą kąpiel z dodatkiem ziół lub olejków eterycznych,

z dodatkiem ziół lub olejków eterycznych, płukanie nosa i zatok za pomocą zestawów do irygacji z apteki (czytaj: płukanie zatok),

za pomocą zestawów do irygacji z apteki (czytaj: płukanie zatok), spraye do nosa na bazie soli fizjologicznej lub wody morskiej,

na bazie soli fizjologicznej lub wody morskiej, leki obkurczające śluzówkę nosa,

śluzówkę nosa, nawilżanie powietrza i picie dużej ilości płynów.

Jeśli ucho pobolewa, można wpuszczać do niego krople przeciwzapalne do ucha. Gdy dolegliwości są nasilone (ból ucha jest silny, dochodzi złe samopoczucie, podwyższona temperatura), należy zgłosić się do lekarza.

Przyczyną zatykania się uszu podczas podróży samolotem lub zmiany wysokości jest obciążenie błony bębenkowej niezrównoważeniem ciśnień pomiędzy otoczeniem (rosnącym ciśnieniem) a uchem środkowym. Aby odetkać uszy zatkane w samolocie:

przełykaj ślinę,

poruszaj żuchwą,

ziewaj,

żuj gumę lub ssij cukierka,

zatkaj nos i próbuj delikatnie wydmuchać powietrze nosem (manewr Valsalvy),

wydmuchaj nos w chusteczkę,

zażyj wcześniej leki obkurczające śluzówkę nosa, jeśli jesteś przeziębiony, lub jeśli masz alergię - leki przeciwhistaminowe,

włóż do uszu zatyczki przeznaczone do lotów samolotem.

U dzieci do zatkania uszu najczęściej dochodzi w wyniku zablokowania przewodu słuchowego przez woskowinę, rzadko przyczyną jest infekcja ucha. Aby oczyścić ucho dziecka:

wpuść do ucha kilka kropli preparatu przeznaczonego do pielęgnacji uszu, który rozmiękczy woskowinę (dziecko powinno mieć pochyloną głowę w stronę przeciwnego niż zatkane ucho ramienia), poruszaj delikatnie małżowiną,

przeznaczonego do pielęgnacji uszu, który rozmiękczy woskowinę (dziecko powinno mieć pochyloną głowę w stronę przeciwnego niż zatkane ucho ramienia), poruszaj delikatnie małżowiną, gdy woskowina zacznie wypływać, usuwaj ją ciepłą wodą (tylko to co wydostaje się na zewnątrz), nie wkładaj żadnych przedmiotów, w tym patyczków do ucha, w głąb kanału słuchowego,

(tylko to co wydostaje się na zewnątrz), nie wkładaj żadnych przedmiotów, w tym patyczków do ucha, w głąb kanału słuchowego, do odetkania ucha może dojść dopiero po kilku dniach, dlatego czynność trzeba regularnie powtarzać kilka razy dziennie każdego dnia.

Jeśli domowe sposoby odblokowania ucha okażą się nieskuteczne, udaj się do laryngologa. Lekarz za pomocą strzykawki lub systemu płuczącego, wpuści pod ciśnieniem płyn do przewodu słuchowego. Jest to bardzo skuteczny zabieg. Część woskowiny lekarz może usunąć specjalnym narzędziem (haczykiem lub kleszczykami).

