Jeśli ból ucha jest niewielki i pojawia się od czasu do czasu, prawdopodobnie nie masz się czym martwić (może być np. skutkiem zbyt długiego noszenia słuchawek dousznych). Jeśli natomiast ból pojawia się często lub jest długotrwały, warto zastanowić się, czy nie jest to objawy choroby. Poznaj 6 najczęstszych przyczyn bólu ucha.

Reklama

Najczęstsze przyczyny bólu ucha

1. Zapalenie ucha środkowego

Zwykle dochodzi do infekcji, gdy chorobotwórcze bakterie dotrą do ucha z przestrzeni nosogardła. Laryngolog pewnie zaordynuje antybiotyk. Może też przepisać preparat mukolityczny (rozrzedzający wydzielinę), który pomoże oczyścić trąbkę Eustachiusza. Nie zwlekaj z leczeniem, bo ciśnienie wydzieliny może być tak duże, że doprowadzi do pęknięcia błony bębenkowej.

2. Efekt niedrożności nosa

Przeziębienie, któremu towarzyszy intensywne zatykanie nosa, bywa przyczyną lekkiego bólu uszu. Minie, gdy uporasz się z ogólną infekcją. Ulgę przyniesie stosowanie ciepłych okładów (np. woreczki z uprażoną na patelni solą) na uszy. Jeśli ból się utrzymuje lub nasila – konieczna jest wizyta u lekarza, bo mogło dojść do zapalenia ucha środkowego.

3. Borotrauma

To uraz wywołany zaburzeniem równowagi ciśnienia między uchem środkowym, a zewnętrznym. Do barotraumy dochodzi najczęściej, gdy w czasie lotu jesteś przeziębiona lub masz katar alergiczny. Zwykle pomaga prosty zabieg: najpierw zaciśnij palcami obie dziurki nosa, a potem mocno go wydmuchaj. Takie działanie możesz kilka razy powtórzyć.

4. Zatkanie ucha woskowiną

Gdy wydzieliny jest zbyt dużo, utworzyć się może twardy czop. Spróbuj go zmiękczyć stosując dostępne bez recepty krople do uszu. Jeśli woskowina nie wypłynie – zgłoś się do laryngologa. Lekarz przepłucze uszy oraz zaleci preparaty do zmiękczania woskowiny. Nie próbuj wydłubywać jej ostrym narzędziem! Możesz uszkodzić przewód słuchowy i/lub błonę bębenkową.

5. Ostra infekcja ucha środkowego

Najczęściej dochodzi do niej, gdy do ucha dotrą wirusy czy bakterie. Namnażają się szybko, powodując stan zapalny. Ropa nie ma gdzie odpłynąć, uciska więc błonę bębenkową, powodując bardzo silny ból. Jeśli błona pęknie (lub specjalista ją natnie – to zabieg paracentezy), poczujesz ulgę. Po tym potrzebny jest jednak antybiotyk.

6. Infekcja zewnętrznego przewodu słuchowego

Wystarczy np. zadrapanie w czasie niewłaściwego czyszczenia ucha, by rozwinął się jego stan zapalny. Może być miejscowy (np. czyrak) lub ogólny, obejmujący cały przewód słuchowy. Z tym problemem trzeba zgłosić się do lekarza. Wyczyści ucho i prawdopodobnie zaleci antybiotyk. Pokaże też, jak fachowo pielęgnować miejsce objęte stanem zapalnym.

Czytaj także:

Jak się pozbyć szumu w uszach?

Jak rozpoznać i leczyć zapalenie ucha u dziecka?

3 kroki, dzięki którym unikniesz problemów ze słuchem

Najczęstsze przyczyny szumienia w uszach

Reklama

Na podstawie artykułu Beaty Prasałek z Poradnika Domowego