Czy niepłodność powoduje problemy w związku?

Niepłodność jest osobistym dramatem par bezskutecznie starających się o potomstwo. Stan psychiczny osób, które nie mogą zajść w upragnioną ciążę, porównywalny jest do tego, co przeżywają chorzy na nowotwory lub ciężkie schorzenia kardiologiczne. Emocje u niepłodnej pary są ogromne, a cierpienie, jakie jej towarzyszy, trwa bardzo długo i wzmaga się przy każdej nieudanej próbie zajścia w ciążę.

Reklama

Proces leczenia niepłodności może trwać latami. Każdy nowy cykl wiąże się z wielką nadzieją i wyobrażeniem, że dziecko się pojawi. Kiedy wynik testu ciążowego jest po raz kolejny negatywny, para starająca się o dziecko po wtóre przeżywa stan smutku, przygnębienia i rozpaczy, jak po utracie kogoś bliskiego. Takie nasilenie mocnych emocji doświadczanych cyklicznie może prowadzić do poważnych problemów w związku.

Badania ukazują dwa różne poglądy na relacje, jakie powstają u par borykających się z niepłodnością. Pierwsza to wzmocnienie więzów między partnerami oraz znaczna poprawa funkcjonowania związku. Publikacje popierające to stanowisko odwołują się do tego, iż małżeństwa niepłodne charakteryzują się wysokim poziomem zadowolenia ze związku, pozytywną więzią emocjonalną, bezkonfliktowością, a także dużym stopniem wzajemnego przystosowania się małżonków.

Drugi pogląd głosi, że relacje między partnerami ulegają pogorszeniu i pojawiają się konflikty. Badania przemawiające za drugą koncepcją wskazują przede wszystkim na pogorszenie jakości współżycia seksualnego na skutek diagnozy oraz procesu leczenia niepłodności. U osoby bezpośrednio dotkniętej niepłodnością pojawia się dodatkowo poczucie niespełnienia oczekiwań partnera/partnerki.

Badania naukowe nasuwają wniosek, że główną przyczyną występowania zakłóceń w komunikacji partnerskiej u par borykających się z niepłodnością jest rozbieżność w ocenie realnych cech partnera i porównanie ich z modelem idealnym. Najłatwiej zaobserwować to u osób, które zdecydowały się na małżeństwo, żeby zrealizować marzenie o posiadaniu rodziny.

Jak się okazuje, im dłuższy okres terapii, tym większe napięcie i kryzys w związku. Partnerzy przeżywają swój smutek z zaistniałej sytuacji w odosobnieniu, mając poczucie odrzucenia, co zbliża ich do decyzji o rozstaniu.

Zobacz też: Zmiany w ustawie o leczeniu niepłodności – ściągawka dla pacjenta

Seks i emocje w życiu niepłodnej pary

Proces leczenia niepłodności jest często długi i dotyczy najbardziej intymnych sfer życia. Dodatkowo para jest sfrustrowana zainteresowaniem otoczenia, ciągłymi pytaniami o przyczynę braku dzieci. W sferę seksualną pary także zaczyna ingerować medycyna, co wiążę się z ciągłym przekraczaniem granic delikatnego obszaru. Wszystkie te czynniki powodują, że osoby niepłodne zamykają się na otoczenie.

Problemy z płodnością mogą przekładać się na życie seksualne partnerów. Zbliżenia mające na celu doprowadzenie do poczęcia dziecka często są pozbawione przyjemnych aspektów, a także głębi emocjonalnej. Problemy seksualne przejawiają się w tym wypadku poprzez zmniejszoną spontaniczność.

Istotne jest, iż utrata spontaniczności, czyli tzw. sex na żądanie, może z kolei prowadzić do zaburzeń seksualnych budzących negatywne emocje o poczucie beznadziejności partnerów. Obsesyjne dążenie do spłodzenia dziecka istotnie wpływa na zmniejszenie pożądania w związku, zarówno u kobiety, jak i u mężczyzny.

Niepłodność ma ogromny wpływ na biologiczne i psychologiczne funkcjonowanie pary, dlatego osoby walczące z tą chorobą powinny być pod stałą opieką medyczną i psychologiczną. Na każdym etapie diagnozy i leczenia niepłodności partnerzy doświadczają negatywnych emocji, dlatego profesjonalne wsparcie psychologa może w tych sytuacjach okazać się niezbędne w pokonywaniu napotkanych trudności.

Zobacz też: Pomoc psychologa w trakcie leczenia niepłodności

Reklama

Konsultacja merytoryczna: mgr Daria Terlikowska, Centrum Ginekologii i Leczenia Niepłodności VITROLIVE.