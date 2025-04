Czym jest głód?

Głód jest sumą odczuć wywołanych przez niedostatek składników pokarmowych w organizmie. Wyzwala fizjologiczne objawy przygotowujące do jedzenia, takie jak: ślinienie, uwolnienie insuliny, wydzielanie kwasów żołądkowych. Skłania do zachowań nakierowanych na zdobycie pokarmu. Organizm w różny sposób sygnalizuje głód, co pozwala na rozróżnienie trzech jego rodzajów:

głód oralny – jest odczuwany w jamie ustnej. Przejawia się jako potrzeba żucia, odczuwania konsystencji i smaku konkretnej potrawy. Pewne uzasadnienie biologiczne znajduje jedynie smak pokarmu, na który przychodzi ochota (np. słodki, słony), ale nie konkretna potrawa – w tym przypadku chęć spożycia określonego rodzaju jedzenia powoduje wyuczona reakcja. Zapotrzebowanie na smak słodki jest pierwotne. Zarówno ludzie, jak i zwierzęta jedzą więcej, gdy pokarm jest osłodzony;

Czym jest apetyt?

Apetyt jest psychologicznym zapotrzebowaniem na jedzenie, wyuczonym dzięki doświadczeniu ulgi, którą przynosi zaspokojenie głodu. Subiektywna ocena głodu, apetytu czy chęci do jedzenia koreluje z ilością i jakością spożytego później pokarmu.

Apetyt może być regulowany przez bodźce zmysłowe, emocjonalne, poznawcze lub społeczne.

Osoby ze skłonnością do nadwagi albo otyłe silniej niż szczupłe reagują na bodźce zewnętrzne. Zapytani o to, czy są głodni, kierują się wskazówkami obiektywnymi, takimi jak pora dnia, widok apetycznego jedzenia czy jedzących osób, a nie sygnałami płynącymi z własnego ciała.

Już kilkadziesiąt lat temu wiele eksperymentów potwierdzających tę tezę przeprowadził Stanley Schachter. Wykazał, że osoby o nadmiernej masie ciała są bardziej wrażliwe na smak pożywienia i zjadają go znacznie więcej, gdy im smakuje. Przy wyborze potraw kierują się nie ich dostępnością, ale indywidualnymi preferencjami. Kiedy oceniają produkt jako niesmaczny, jedzą bardzo niewiele albo wcale, nawet jeśli jest to jedyny dostępny pokarm. W przeciwieństwie do tego, osoby szczupłe zjadają tyle pokarmu, ile potrzebują, aby zaspokoić głód – niezależnie od oceny jego wartości smakowych.

Ponadto udowodniono, że otyli mają tendencję do zjadania większej ilości pokarmów wysokokalorycznych niż osoby szczupłe. Jedzą zasadniczo szybciej i prędzej przechodzą do deseru. Inne badania potwierdziły, że tempo jedzenia otyłych i szczupłych jest różne. Osoby z normalną masą ciała podczas pierwszej połowy czasu posiłku zjadały go w około 80%, później natomiast zdecydowanie zwalniały. Osoby otyłe jadły w jednostajnym tempie. Istnieje jednak przypuszczenie, że wolniejsze tempo jedzenia u osób z nadwagą wynikało z ich świadomego powstrzymywania się.

Dlaczego się objadamy?

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat powstało wiele hipotez wyjaśniających przyczyny nadmiernego objadania się, prowadzącego do otyłości.

Podsumowania tego zagadnienia na podstawie prac innych autorów dokonała Nina Ogińska-Bulik. Do podstawowych teorii autorka zalicza:

teorię powstrzymywania się od jedzenia (restraint theory) – nadmierne jedzenie wynika z napięcia nagromadzonego przez powstrzymywanie się od przyjmowania pokarmów;

Zaburzenia wpływające na zwiększenie apetytu

Warto w tym miejscu wspomnieć o zaburzeniach somatycznych, które mogą wpływać na zwiększenie apetytu. Należą do nich np. zaburzenia nastroju – w tym sezonowe zaburzenia nastroju (Seasonal Affective Disorders, SAD) oraz zespół napięcia przedmiesiączkowego (Premenstrual Syndrom, PMS). Oba wymienione zaburzenia występują zwłaszcza u kobiet.

Statystycznie co 10 osoba cierpi z powodu SAD, jednak kobiety odczuwają objawy czterokrotnie częściej niż mężczyźni. Przyczyną SAD są zaburzenia równowagi w wydzielaniu neuroprzekaźników (głównie dopaminy i serotoniny) oraz hormonów (estrogenów i progesteronu), a także zmiany w naturalnym cyklu ich wydzielania.

PMS jest uwarunkowany wieloma przyczynami, do których należą m.in.: zaburzenia hormonalne, zaburzenia wydzielania prostaglandyn i neuroprzekaźników (głównie serotoniny), wahania poziomu glukozy we krwi, zmiany w gospodarce wodno-elektrolitowej.

Jem chociaż nie jestem głodny. Dlaczego więc sięgam po jedzenie?

Jest wiele przyczyn, z powodu których ludzie sięgają po jedzenie, mimo że wcale nie czują głodu. Na podstawie praktyki klinicznej w pracy z otyłymi osobami odchudzającymi się można stwierdzić, że na szczególną uwagę zasługują trzy aspekty leżące u podłoża objadania się. Są one wyraźnie związane z psychologicznym funkcjonowaniem jednostki:

warunkowany głód – jest wynikiem skojarzenia określonego pokarmu z określonym typem aktywności, a także konsekwencją nieświadomego realizowania niekorzystnych przekonań dotyczących jedzenia. Zachowania związane z tym aspektem polegają m.in. na automatycznym jedzeniu w trakcie wykonywania innych czynności (np. oglądania telewizji, czytania) lub zwyczajowym jedzeniu w określonych sytuacjach społecznych (np. przyjmowanie każdego poczęstunku, zjadanie wszystkiego do końca, wyrażanie emocji przez przygotowywanie jedzenia lub zjadanie go z innymi). Objętość pożywienia ani ilość zawartych w nim kalorii praktycznie nie podlega wówczas kontroli. Zjawisko to może mieć charakter indywidualny, ale również pewne sytuacje społeczne są kojarzone z określonym pożywieniem, np. oglądanie filmu w kinie – z jedzeniem prażonej kukurydzy, świętowanie radosnego wydarzenia – z szampanem lub lodami. Powszechne jest podawanie na spotkaniach towarzyskich ciasta do kawy, paluszków albo orzeszków do piwa, czy też gotowanie ulubionej potrawy dla osoby, na której nam zależy. Typowe przekonania sprzyjające objadaniu się, to: „Jedzenie to miłość”, „Jedzenie to wyraz odpowiedzialności”, „Jedzenie to nagroda”. W tych przypadkach można mówić o społeczno-kulturowej regulacji apetytu.

Wiele doniesień wskazuje na to, że osoby otyłe częściej niż szczupłe sięgają po jedzenie z powodów emocjonalnych – głównie w wyniku napięcia i depresji, ale także z powodu nudy. Również w przypadku wpływu lęku na apetyt widoczne są różnice między zachowaniami otyłych i szczupłych, chociaż nie są one znamienne statystycznie. Osoby z prawidłową masą ciała w sytuacji lękowej jedzą zdecydowanie mniej niż zwykle. U osób otyłych ilość spożywanego pokarmu zwiększa się. Nadmierne jedzenie może być również spowodowane słabą kontrolą wewnętrzną, poczuciem samotności, niesatysfakcjonującymi kontaktami interpersonalnymi, wyrażaniem w ten sposób troski o siebie lub nagradzaniem się. Może być formą przeciwstawiania się innym, testowania ich uczuć względem siebie lub formą autoagresji.

Fragment pochodzi z książki "Między ciałem a umysłem" autorstwa Moniki Bąk-Sosnowskiej (wydawnictwo Impuls, Kraków 2009). Publikacja za zgodą wydawcy. Przypisy dostępne w redakcji.