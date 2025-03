Spis treści:

Niedowaga określa stan masy ciała poniżej wartości uznanych za prawidłowe dla osób o danym wzroście, płci i wieku. Przyjmuje się że, niedowaga u osób dorosłych występuje, kiedy BMI (Body Mass Index, wskaźnik masy ciała) wynosi poniżej 18,5. Jest on mierzony poprzez podzielenie wagi ciała w kilogramach przez wzrost w metrach do kwadratu [BMI = masa ciała (kg) / wysokość (m²)]. Szacuje się, że niedowaga w krajach uprzemysłowionych wynosi 3-5%, a w krajach rozwijających się 10-15%.

Wyróżnia się kilka stopni niedowagi:

Zmiany masy ciała w granicach 0,5 kg są u osób zdrowych normalne. U dzieci prawidłową masę ciała określa się za pomocą siatek centylowych. Niedowaga u dzieci jest znacznym odchyleniem centyla masy od centyla wzrostu odpowiadającego wiekowi dziecka. Sprawdź, czy twoje dziecko ma niedowagę tutaj: Waga i wzrost dziecka.

Istnieje wiele możliwych przyczyn wystąpienia niedowagi. Główne z nich to utrzymujący się ujemny bilans energetyczny wynikający z niewłaściwie zbilansowanej diety oraz ukryte schorzenie, które powoduje spadek masy ciała. Niedowaga może wynikać z czynników dziedzicznych, dlatego warto się przyjrzeć, czy problem występuje rodzinnie. Osoby starsze częściej zmagają się z niedowagą, co ma związek m.in. ze słabszym apetytem i przyjmowaniem wielu lekarstw na różne dolegliwości.

Wśród chorób przyczyniających się do spadku masy ciała wymienia się przede wszystkim:

Zawsze należy rozpoznać przyczynę niedowagi, aby wiedzieć, jakie leczenie przyniesie efekty. Leczenie żywieniowe niedowagi i niedożywienia jest niezbędne w celu odzyskania zdrowia.

Głównym objawem niedowagi jest oczywiście niska masa ciała i zmiana wyglądu (chudość, wystające kości). W zależności od stopnia niedowagi mogą występować takie objawy jak:

To, co powinno nas zaniepokoić i skłonić do wizyty u lekarza, to niezamierzona utrata wagi (przekraczająca 5% dotychczasowej masy ciała) w czasie ostatnich 6 miesięcy. Bardzo alarmujący jest nieplanowany spadek masy ciała powyżej 20% w ciągu pół roku.

Według badań znaczna niedowaga jest groźniejsza dla zdrowia niż nadwaga i otyłość. Nieleczona prowadzi do takich problemów ze zdrowiem jak:

Niedowaga w skrajnych przypadkach prowadzi do rozwoju stanów zagrażających życiu.

Przybieranie na wadze dla niektórych osób może być trudnym zadaniem. Warto w tej kwestii skonsultować się z dietetykiem, który przeanalizuje z nami nawyki żywieniowe i wskaże błędy mogące przyczyniać się do niedowagi.

Podstawą leczenia niedowagi jest oczywiście dieta (więcej: dieta na przytycie). Jest zarówno niezbędnym wsparciem w leczeniu przyczyn niedowagi, jak i możliwością osiągnięcia prawidłowej dla danej osoby masy ciała. Dieta powinna dostarczać ok. 40-50 kcal na 1 kg masy ciała, być bogato-białkowa i jednocześnie lekkostrawna. Tłuszcze powinny dostarczać 25% energii. Zbyt duża ich ilość zmniejsza apetyt.

Oto sposoby na bezpieczne zwiększenie masy ciała:

Uważaj: Palenie papierosów zmniejsza apetyt, przyspiesza przemianę materii. Dym tytoniowy niszczy witaminę E. Co więcej, znacząco zwiększa ryzyko poważnych chorób u osób z niedowagą.

W celu oceny stanu odżywienia organizmu i określenia stopnia niedowagi i niedożywienia zastosowanie mają na samym początku badania:

W przypadku niedowagi lekarz może zlecić różne badania diagnostyczne:

Konieczne jest skierowanie do psychiatry, gdy istnieje podejrzenie, że za niedowagą stoi anoreksja lub inne zaburzenia psychiczne.