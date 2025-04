"Pięć Przemian na polskim stole" to poradnik dla nowicjuszy i tych, którzy już wiedzą, na czym polega odżywianie wg Pięciu Przemian. Nowicjusze poznają zasady odżywiania wg przemiany:

Ziemi

Metalu

Wody

Drzewa

Ognia.

Z lektury poszczególnych rozdziałów książki dowiadujemy się, jak gotować zgodnie z zasadami Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, która wciąż cieszy się na świecie wielką popularnością. W myśl starego powiedzenia "Człowiekiem jesteś i nic co pięcioprzemianowe nie jest ci obce" autorka książki wyjaśnia, że ten system żywieniowy może być stosowany przez każdego.

W kolejnych rozdziałach znajdujemy także wskazówki dla wegetarian, zabieganych oraz podróżników. W każdym z nich umieszczono gotowe przepisy kulinarne na śniadanie, obiad czy kolację. Osobne rozdziały poświęcono deserom i napojom.

Nie zabrakło także sposobów na wzmocnienie odporności czy poprawę działania poszczególnych narządów.

Jak zauważa autorka książki Katarzyna Maria Puchacz: "Dobrze jest wiedzieć, co się je i jak to jedzenie na nas wpływa, bo jeśli nie zadamy sobie odrobiny trudu, aby pogłębić tę wiedzę, to o działaniu naszego pożywienia dowiemy się od lekarza".

