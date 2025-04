1 z 8

1. Korzystanie z toreb wielorazowego użytku

Może to ekologiczne, ale niestety niezbyt dobre dla naszego zdrowia. Wraz z poprzednimi zakupami wprowadziliśmy bowiem do siatki masę zarazków, które następnie przenosimy na kolejne produkty. Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy do torby wkładamy bezpośrednio owoce lub warzywa bez dodatkowego zabezpieczenia w postaci czystej foliówki...