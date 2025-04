1 krok - białe zęby



Oczywiście, że najładniej w uśmiechu prezentują się zęby jasne. Takie, które pokrywa osad lub kamień, albo są pożółkłe na skutek starzenia się zębiny, nie tylko dodają lat, ale także ujmują uroku każdemu uśmiechowi. Dlatego stosowanie past wybielających na co dzień stało się powszechne. – Wybierajmy pasty niskoabrazyjne, czyli takie, które zwalczają osad i przebarwienia za pomocą naturalnych enzymów, a nie tarcia, za którym szkliwo zębów i dziąsła wcale nie przepadają – mówi dr Iwona Gnach-Olejniczak z wrocławskiej kliniki UNIDENT UNION Dental Spa. Na opakowaniach należy szukać informacji o współczynniku ścieralności, im niższy tym leszy, np. 15 RDA. Nie warto także próbować domowych sposobów, takich jak przemywanie zębów cytryną czy sodą oczyszczoną. - Takie metody uszkadzają szkliwo i wywołują nadwrażliwość – dodaje ekspert.

Wstęp do wybielania to usunięcie kamienia i osadu (Światowa Organizacja Zdrowia nakazuje powtarzać higienizację 2 razy w roku). Dopiero po tym zabiegu rozjaśniamy uśmiech pod nadzorem dentysty. - Coraz więcej Polek nie ma cierpliwości do wybielana nakładkowego i decyduje się na przyspieszenie zabiegu światłem – przyznaje dr Gnach-Olejniczak. - Nie można z wybielaniem przesadzać – nienaturalna barwa zębów przypominająca kolor armatury sanitarnej, tworzy wrażenie sztuczności - dodaje. A przecież zależy nam przede wszystkim na naturalnym efekcie.

2 krok - równe zęby



To może być zaskakujące, ale najczęstszą przyczyną krzywienia się zębów w wieku dorosłym są… braki w uzębieniu. Jak brak niewidocznej górnej szóstki czy siódemki może oszpecić uśmiech? – Zęby będą chciały zapełnić pustą przestrzeń i jeśli w miejscu ubytku nie pojawi się implant lub most, zaczną się przesuwać. W stronę ubytku przemieszczą się nawet najważniejsze dla pięknego uśmiechu jedynki. Gdy zmienią położenie, przepadnie kluczowa dla wyglądu oś symetrii. Linia między górnymi jedynkami nie będzie się pokrywać ze środkiem twarzy, a dokładnie z rynienką wargi górnej (tzw. łukiem Kupidyna). Tak właśnie brak szóstki zemści się na nas krzywym uśmiechem.

Tak więc, aby zachować harmonijny uśmiech, jak najszybciej uzupełniamy braki w uzębieniu. Najlepiej oczywiście wszczepiać implanty. - Nie trzeba wtedy koronować sąsiednich zębów, a ich koszt jest porównywalny do uzupełnienia protetycznego w formie mostów – mówi dr Gnach-Olejniczak. – Coraz więcej, zwłaszcza młodych pacjentek nie jest w stanie zaakceptować szlifowania zdrowych zębów pod most. Bez wahania wybierają implant, nawet jeśli mają za niego płacić w ratach – dodaje.

3 krok - zdrowe zęby



Dbasz o zęby, regularnie wymieniasz plomby i nie dajesz się próchnicy. Myślisz, że masz zdrowe zęby? Niekoniecznie. Jeśli zauważasz pościerane siekacze, odczuwasz nadwrażliwość i w dodatku często boli cię głowa, jest bardzo prawdopodobne, że twój uśmiech dewastuje stres. Coraz powszechniejszy nawet u nastolatków bruksizm niszczy zęby regularnie każdej nocy, gdy odreagowujemy problemy dnia, zgrzytamy zębami i zaciskamy je. W rezultacie najtwardsza część naszego organizmu – szkliwo – ściera się i pęka. Powstają ubytki klinowe, które nie są efektem próchnicy, a zęby dosłownie ścierają się. – Wielu pacjentów chce szybkiej poprawy wyglądu, myśli, że tzw. „zjedzone” zęby można przykryć licówkami. Nic z tego. Najpierw trzeba rozprawić się z bruksizmem – tłumaczy ekspert. Jak duża jest skala zjawiska? Dr Iwona Gnach-Olejniczak: - Co trzeci pacjent zgłaszający się na wizytę cierpi na bruksizm, o którym nawet nie wie. Ma starte zęby, bolą go stawy skroniowo-żuchwowe, czasem skarży się na bóle migrenowe. Ale przychodzi do gabinetu na zabieg estetyczny. Dopiero w trakcie konsultacji otwiera ze zdziwieniem oczy i uświadamia sobie, że zgrzyta zębami.

Jak ochronić zęby przed niszczącym je naciskiem? Leczenie polega na zakładaniu na noc aparatu, przypominającego ortodontyczny. – Taka szyna ustawia zbolałe stawy w dobrej pozycji i uniemożliwia zgrzytanie. Często podaję też botoks, by uspokoić zbyt zaciskające się żwacze – dodaje stomatolog.

4 krok - seksowne zęby



Nawet najbardziej namiętne usta stracą na urodzie, gdy w uśmiechu nie odsłonią… seksownych zębów. Czyli jakich? Kobiecy uśmiech pełen seksapilu gwarantują delikatnie dłuższe i większe jedynki, takie jak na przykład u Brigitte Bardot, Claudii Schiffer czy Nataszy Urbańskiej i Danuty Stenki. To typowo kobieca cecha. Mężczyźni mają wszystkie zęby przednie równe, a nawet dłuższe kły od zębów przednich. Tę cechę bierze się pod uwagę przy projektowaniu kobiecych licówek lub koron. Stomatolodzy mówią wprost, wystarczy wydłużyć siekacze, by odmłodzić uśmiech. 20-latka z lekko otwartymi ustami pokazuje ok. 3,5 mm siekaczy górnych. Z wiekiem zmienia się napięcie mięśniowe, osoby starsze pokazują w uśmiechu raczej zęby dolne, zamiast górnych. Zatrzymanie tego procesu to domena stomatologicznego odmładzania.

Prosty efekt dodania kobiecości gwarantuje także konturowanie zębów - wygładzenie mocnych krawędzi, ponieważ zęby kobiet są z natury zaokrąglone i bardziej przezierne przy brzegach siecznych. Niedobrze, gdy na skutek starcia zębów dochodzi do odwrócenia linii uśmiechu – kąciki ust wędrują do góry, a linia między zębami dolnymi a górnymi opada w dół. - Można to korygować za pomocą licówek lub bondingu, ale najpierw trzeba się zająć przyczyną ścierania zębów – przypomina dr Gnach-Olejniczak. Najczęściej to efekt opisywanego wcześniej bruksizmu.

