Brytyjczycy wybrali najpiękniejsze uśmiechy. Pierwsze miejsce zajęła księżna Catherine, kolejne dwa gwiazda brytyjskiej TV i twarz Oral-B – Holly Willoughby i Kim Kardashian. W pierwszej piątce pojawia się także David Beckham i piosenkarka Tulisa. W rankingu najgorszych uśmiechów króluje za to Victoria Beckham, Simon Cowell i Katie Price.

Skąd takie oceny uzębienia gwiazd?

Jak twierdzą stomatolodzy, kiepska ocena uśmiechów gwiazd może wynikać nie z kiepskich zębów, a fatalnej roboty dentysty. – Każda z osób w rankingu ma „robione” zęby, u jednych wyglądają one niezwykle naturalnie, u innych mamy chińską porcelanę – mówi lek. stom. Wojciech Fąferko specjalista zajmujący się implanto-protetyką z Dentim clinic.

Sexy mikrorotacje księżnej Kate

Przesadnie białe, przesadnie równe, a nawet za duże – celebryci coraz częściej padają „ofiarami” nieudanych zabiegów stomatologii estetycznej. W efekcie ich usta wypełnia coś na kształt porcelanowej nakładki, a nie naturalny uśmiech. Bezlitośnie z manią wybielania i sztucznymi zębami obeszli się ostatnio Brytyjczycy. Firma ecigarette.co.uk przygotowała ranking, z którego wynika, że wcale nie lubimy sztucznych i białych uśmiechów. W modzie za to jest naturalność i odrobina niedoskonałości.

Przodujący w rankingu

Dowodem na to jest księżna Catherine, zajmująca dziś pierwsze miejsce na liście. Brytyjczycy cenią jej uśmiech za szczerość i naturalność, mimo iż wszyscy wiedzą, że jest on efektem pracy ortodontów i specjalistów stomatologii estetycznej. – Ten uśmiech został stworzony w gabinecie przy zastosowaniu nowoczesnych aparatów ortodontycznych, jak również zabiegów mikrorotacji, dzięki którym osiąga się efekt tzw. harmonijnej asymetrii. Kolor zębów zmieniono wybielaniem, ale nie przesadnym, bo nie mamy tutaj do czynienia z odcieniem B0, znanym z czerwonych dywanów, ale kolorem A1. To przykład perfekcji, ale z zachowaniem pewnych niedoskonałości i nierówności. I to się dziś podoba – mówi lek. stom.

Odpowiednia długość Kardashian i niedoskonały Beckham

To, że naturalność jest w cenie udowadniają także pozostali bohaterowie zestawienia. Zdaniem dentystów zęby Kim Kardashian są idealne, a to za sprawą ich długości. – Odpowiednią długość zębom nadają licówki, dzięki nim możemy zmienić kształt zęba, odcień i długość. Taki efekt osiągniemy licówkami wykonanymi z porcelany lub cyrkonu, które imitują idealnie kolor zęba, ale także jego fakturę, zachowując charakterystyczne bruzdy na jego powierzchni. Licówka taka ma także odpowiednią przezierność, dzięki czemu ząb wygląda naturalnie i w niczym nie przypomina porcelanowego kubka – śmieje się dr Fąferko.

Zęby a la chińska porcelana

Niektórzy celebryci jednak posunęli się o krok dalej niż piaskowanie. Zdaniem dr Fąferko – uśmiechy sędziów brytyjskiego X-Factora – Simona Cowella i Lousia Walsha to przykłady nieudanych prac protetycznych. – To są zęby zrobione na potrzeby amerykańskiej telewizji. Przesadnie duże, w odcieniu bielszej bieli, są też zbyt równe, jakby ktoś je spiłował. W efekcie widać, że celebryta korzystał z pomocy protetyka. Dobrze stworzony uśmiech, to taki, który nie rzuca się w oczy – mówi dentysta.



W oczy rzuca się też uśmiech Katie Price, który Brytyjczycy umieścili na 2. miejscu. Zdaniem specjalistów jest ona ofiarą przesadnego wybielania, jeśli nie bleachoreksji - uzależnienia od wybielania. – Odcień zębów musi być dopasowany do koloru ust i odcienia naszej karnacji. Osoby o ciemnej karnacji powinny unikać koloru B0, bo jest on zarezerwowany dla jasnej karnacji, osób o blond włosach i malinowych ustach. Uśmiech szatynki, a zwłaszcza osoby o czarnych włosach i opalonej skórze powinien oscylować w granicach koloru A1 – mówi dentysta.

Bohaterowie zestawienia

TOP 5 najlepszych uśmiechów:

1. Duchess of Cambridge

2. Holly Willoughby

3. Kim Kardashian

4. David Beckham

5. Tulisa



TOP 5 najgorszych uśmiechów:

1. Victoria Beckham

2. Simon Cowell

3. Katie Price

4. Amy Childs

5. Louis Walsh