Źródła wapnia

W naszej diecie nie może zabraknąć ryb.

Ich pozytywny wpływ na nasz organizm, w tym zębów, jest nieoceniony.

Szczególnie dotyczy to dzieci, gdyż ryby zawierają dużo białka i wapnia, które korzystnie wpływają na zęby w okresie ich rozwoju.

– Mają w sobie też dużą ilość witaminy D, która wywiera pozytywny wpływ na gospodarkę wapniowo-fosforanową, pomaga utrzymać prawidłowy rozwój zębów i wpływa na ich twardość – mówi dr Roman Borczyk, właściciel Kliniki Implantologii i Stomatologii Estetycznej w Katowicach.

Jaja są źródłem wielu minerałów. Wśród nich warto zwrócić uwagę na:

wapń,

magnez,

żelazo,

jod.

Szczególnie wapń odgrywa istotną rolę w prawidłowym rozwoju zębów. Bogaty w ten pierwiastek jest również żółty ser.

Produkty mleczne

Produktem wpływającym korzystnie na zdrowie zębów jest masło. Zawiera ono tłuszcze, które zwiększają przyswajanie witamin, np. witaminy D.

Ponadto na naszą uwagę zasługuje jogurt naturalny, który wpływa korzystnie na florę bakteryjną przewodu pokarmowego, w tym też na prawidłową florę jamy ustnej.

– Jest to istotne, gdyż prawidłowa flora jamy ustnej może zapobiec ryzyku zakażeń grzybiczych. Jest naturalną barierą chroniącą przed szkodliwymi bakteriami. Ponadto stanowi bogate źródło wapnia – tłumaczy lek. stom. Izabela Walawender z katowickiej Kliniki.

Popularne, a rzadko spożywane

Bardzo wysokie wartości zdrowotne posiadają wodorosty, które niestety niewielu z nas włącza do swojego codziennego menu. Na ich powierzchni rozwijają się bakterie, które produkują enzymy chroniące nasze zęby i dziąsła.

Nieczęsto spożywamy także olej kokosowy. Przeprowadzone badania wskazują na to, że olej ten może hamować rozwój próchnicy i drożdży, które są przyczyną zakażenia błony śluzowej jamy ustnej.

Zdecydowanie bardziej popularne w naszej diecie są jabłka. Jedzenie ich powoduje większe wydzielanie śliny, która naturalnie oczyszcza zęby i wypłukuje resztki z przestrzeni międzyzębowych.

– Podobnie jest z marchewką czy selerem. Te pokarmy pozwalają w naturalny sposób usunąć płytkę nazębną – dodaje stomatolog katowickiej Kliniki.

Nie możemy zapominać też o piciu wody. Jest to bardzo dobry sposób na wypłukanie bakterii i resztek pożywienia. Dlatego, gdy nie mamy pod ręką tradycyjnej płukanki do zębów, warto pić i płukać jamę ustną wodą.

