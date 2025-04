Pot - potrzebny czy zbędny?

Minęła jesień, zima i przemija wiosna. Coraz bliżej wyczekiwane lato. Jednak ty już zaczynasz się go obawiać. Wielki upał, mokra bluzka i ten przykry zapach, sprawia, że wcale nie wypatrujesz lata. Stale myślisz o nękającym cię problemie, którym jest nadmierna potliwość. Czym jest pot? Czy jest w ogóle potrzebny? Jeśli chcesz z radością oczekiwać na letnią porę zastosuj kilka prostych rozwiązań.

Reklama

Fot. Depositphotos



Aby organizm dobrze funkcjonował wytwarzanie potu jest konieczne. Istotną funkcją potu jest ochrona organizmu przed udarem cieplnym. Ciekawe jak to jest możliwe? Pot to praktycznie sama woda (99%). Wbrew pozorom nie ma on zapachu ani barwy.

W czasie upałów dochodzi do nagrzania organizmu, wtedy to woda zawarta w pocie paruje. Dzięki temu przejmuje nadmiar ciepła z powierzchni ciała. Pot uwalnia organizmów od produktów przemiany materii takich jak mocznik i kwas moczowy.

Nadmiar potu

Nadmiar potu jest szkodliwy dla organizmu. Może być przyczyną zakażeń grzybiczych lub bakteryjnych. W wyniku nadmiernej potliwości może dojść do powstawania potówek. Nadmiar potu niestety utrudnia codzienne życie. To właśnie nieprzyjemny zapach, który powstaje w wyniku rozkładu składników potu przez bakterie, utrudnia kontakty z innymi osobami.

Co możesz zrobić?

Jeśli dotyczy cię problem nadmiernej potliwości po pierwsze skonsultuj się z lekarzem. Nadmierne pocenie może być objawem niektórych chorób. Zalicza się do nich: gruźlica, cukrzyca, nowotwory oraz nadczynność tarczycy. Choroby te wymagają leczenia.

Jeśli lekarz wykluczy u ciebie te schorzenia zastanów się nad stylem życia i dietą jaką stosujesz. Sprawdź swój wskaźnik BMI. Jeśli jego wartość przekracza granicę normy postaraj się zadbać o właściwą masę ciała. Postaw na aktywność fizyczną. Ma to znaczenie, ponieważ wzmożone wydzielanie potu częściej występuje u osób otyłych.

Unikaj nadmiernego spożywania alkoholu, ponieważ nadmierne pocenie się to przypadłość osób, które nie stronią od tego rodzaju napojów.

Zamiast ubrań ze sztucznych włókien postaraj się wybierać naturalne tkaniny. Należą do nich len, bawełna, wełna i jedwab. Ubrania z naturalnych włókien nie hamują parowania potu.

Aby uniknąć tzw. pocenia smakowego zrezygnuj z jedzenia gorących potraw. Podczas przygotowywania posiłków nie sięgaj po chilli, curry lub gorczycę. Przyprawy te mogą wzmagać pocenie.

W diecie ogranicz produkty mięsne. Ogranicz spożycie tłustych potraw, ponieważ są „dobrym pokarmem” dla bakterii.

Korzystaj z dobroczynności ziół. Pij napar z szałwii lub przyjmuj doustne preparaty z jej zawartością. Ma ona działanie przeciwpotne. Wydzielanie potu hamuje również porost islandzki (płucnica islandzka). Działa również przeciwbakteryjnie oraz przeciwzapalnie.

Jeśli czekają cię trudne sytuacje życiowe pij melisę lub chmiel. Potliwość w stresie wzrasta dlatego, że układ nerwowy kontroluje gruczoły potowe.

Możesz również wykorzystać korę dębu. W odwarze mocz nogi i ręce. Kora dębu ma działanie przeciwbakteryjne i ściągające. Wynika z tego, że hamuje rozwój bakterii, które przyczyniają się do powstawania nieprzyjemnego zapachu skóry.

Reklama

Oczywiście możesz zastosować antyperspirant lub dezodorant. Jednak pamiętaj o tym, że wielu ekspertów wskazuje na obecne w nich związki glinu, parabeny jako czynniki, które mogą przyczynić się do zachorowania na raka piersi lub chorobę Alzheimera. Dlatego zanim sięgniesz po ten sposób rozwiązania przemyśl swój wybór.