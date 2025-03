Spis treści:

Nadmierna potliwość dłoni charakteryzuje się nieadekwatnym przewlekłym nadmiernym poceniem w obrębie dłoni, również w trakcie spoczynku. Występuje u 1-3% ludzi. Nadmierna potliwość dłoni często nasila się w wyniku stresu czy lęku, dokucza o każdej porze roku, niezależnie od temperatury. Ten problem dotyka zarówno mężczyzn, jak i kobiety.

Trudno określić przyczynę pierwotnej nadpotliwość dłoni, czyli takiej, która dotyczy właśnie dłoni. Zaburzenie wynika z nadmiernej stymulacji układu współczulnego i zazwyczaj człowiek ma wrodzone genetyczne predyspozycje do tej przypadłości. Nadpotliwości pierwotna obejmuje szczególnie dłonie i stopy, często również pachy i głowę.

Z kolei nadpotliwość wtórna na ogół dotyczy całego ciała i wynika z choroby (np. cukrzyca, nadczynność tarczycy, nadczynność przysadki, uszkodzenia nerwów, uraz rdzenia kręgowego, choroba Parkinsona) albo innego stanu (np. menopauza, leki, hipoglikemia).

Dlaczego akurat dłonie? Pocenie się zwykle dotyczy obszarów ciała, w których jest najwięcej gruczołów potowych – zalicza się do nich dystalne części kończyn.

Podstawowym objawem nadpotliwości dłoni są mokre obie dłonie po wewnętrznej ich stronie. Ręce są zimne, wilgotne mają kolor od bladego do różowego. Pocenie się dłoni przebiega w formie nagłych napadów, które mogą być związane z emocjami, ale nie muszą. Najbardziej intensywna produkcja wilgoci ma miejsce na palcach i środkowej części dłoni. W niektórych przypadkach pojawia się też obrzęk palców.

Nadpotliwość dłoni nie jest groźna dla zdrowia, ale może znacznie pogarszać jakość życia. Aby osłabić efekt mokrych dłoni, pomocne są domowe sposoby:

Pocenie się dłoni ma duży wpływ na jakość życia: w pracy, szkole, podczas spotkań towarzyskich. Warto udać się do lekarza rodzinnego, który skieruje nas na badania. Czasami pomaga to odkryć przyczynę zwiększonej produkcji potu.

Jeśli problem nadpotliwości dłoni jest nasilony, warto przedyskutować go z dermatologiem. Może on zalecić zabiegi, które pomogą rozprawić się z tym problemem, m.in.

Czasami do leczenia nadmiernego pocenia się rąk wykorzystywane są leki na receptę lub bez recepty. To np.:

Co ważne, zanim zdecydujesz się na przyjmowanie leków, skonsultuj się wcześniej z lekarzem. Niektóre farmaceutyki powodują skutki uboczne i nie mogą być stosowane długotrwale.

Diagnostyka nadpotliwości dłoni polega na potwierdzeniu lub wykluczeniu konkretnych przyczyn, m.in. choroby endokrynologicznej, neurologicznej czy nowotworu. Jeśli lekarz uzna za potrzebne, skieruje nas na odpowiednie testy, np. oznaczenie TSH, hormonów tarczycy, glukozy, morfologię, badanie moczu.

Rozpoznanie nadmiernej potliwości w obrębie dłoni następuje zazwyczaj przed 25. rokiem życia. Objawy ujawniają się u większości osób już w dzieciństwie i okresie dojrzewania. Zawsze warto zrobić badania oceniające pracę organizmu, gdy coś nas niepokoi, zwłaszcza że nadpotliwość wynika niekiedy z rozwijającej się podstępnie choroby.

Nadpotliwość dłoni może być trudna do całkowitego wyleczenia. Nadmierne pocenie się rąk bardzo często ustępuje samoistnie po 40. roku życia. Rzadko zdarza się to zaburzenie po 50. roku życia. Skuteczność różnych form leczenia zależy od indywidualnej reakcji organizmu, mimo wszystko warto zgłosić się do specjalisty i wypróbować różnych metod. Dostępne sposoby mogą znacznie zmniejszyć objawy i poprawić funkcjonowanie.