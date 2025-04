Higiena intymna latem

Lato to czas wypoczynku, podróży, upałów, grzeszków kulinarnych, kąpieli w morzu, basenach, jeziorach. Wszystko to działa na nas odprężająco, jednak w pewnym momencie może okazać się zgubne. Zwłaszcza dla naszego zdrowia intymnego, skutkując infekcją…



Fot. Depositphotos



Dlatego tak ważna jest dla wszystkich kobiet właściwa higiena intymna podczas lata. Warto zwrócić uwagę, gdzie popełniamy błędy i dowiedzieć się, jak je naprawiać, by nie dopuścić do zakażeń w obrębie układu moczowo-płciowego.

Jaka bielizna?



Podczas upałów i na wycieczki warto zabierać bieliznę z bawełny lub „oddychającego” merylu. Odradza się noszenie stringów, które na ogół wykonane są z tkanin sztucznych, są mocno przylegające, a ich tylny pasek często „wędruje” góra-dół, przenosząc bakterie z okolic odbytu na wejście do pochwy, co jest istotnym czynnikiem wywołującym infekcje pochwy. Rezygnujemy też z bokserek, które zbędnie ogrzewają okolice intymne i sprzyjają odparzeniom w pachwinach. Ponadto unikamy noszenia stroju kąpielowego jako bielizny. Bieliznę pierzemy w delikatnych detergentach, dokładnie płuczemy i wysuszamy. Podczas upałów zmieniamy ją codziennie!

Stosujesz żele do higieny intymnej?



Na lato wybieramy żele do higieny intymnej o kwaśnym pH, najlepiej z pałeczkami kwasu mlekowego. Takie preparaty pomogą odbudować naruszoną błonę śluzową wejścia do pochwy i zwiększą odporność na infekcje intymne, poprzez zakwaszenie.

Przykładowe żele i płyny:

Soraya, Intimio Neutralize, Kremowy Żel do higieny intymnej łagodzący;

Lactacyd Femina Płyn Ginekologiczny;

AA Intymna Pro, Specjalistyczny płyn do higieny intymnej Protect;

Ziaja intima Płyn do higieny intymnej z wyciągami ziołowymi;

Soraya żel do higieny intymnej z lilią wodną;

AA Therapy Kobiete Dojrzała.

Jak się podmywasz?



Jeśli chodzi o podmywanie się, obowiązują te same zasady, co podczas każdorazowej higieny ciała. Okolice krocza podmywamy rano i wieczorem, a w razie potrzeby częściej. Unikamy długotrwałego wylegiwania się w kąpieli w pianie. Do mycia stosujemy wcześniej wymienione żele do higieny intymnej, a nie mydła, które zwykle mają pH zasadowe, a więc podrażniające okolice pochwy. Do mycia krocza nie używamy myjek i gąbek, które są siedliskiem rozmaitych

drobnoustrojów. Myjemy się ręką w kierunku od spojenia łonowego do odbytu. Okolice intymne wycieramy swoim ręcznikiem, który potem dokładnie suszymy przed ponownym użyciem.

Właściwa higiena intymna



Depiluj się rozważnie!



W ciepłej porze roku zaleca się depilację delikatnymi kremami i pozostawienie części owłosienia, które stanowi naturalną „izolację”. Odradza się golenie maszynkami. Jeżeli już zgalamy włosy, warto to robić w kierunku z włosem, nosić bawełnianą, niezbyt obściskującą bieliznę i dbać o higienę intymną, by zapobiec podrażnieniom i infekcjom skóry.

Depilacja miejsc intymnych

Zainwestuj w chusteczki z kwasem mlekowym!



Dobrym pomysłem na zachowanie higieny w podróży są chusteczki z kwasem mlekowym. Pozwalają one odświeżyć się w niesprzyjających warunkach otoczenia, podczas menstruacji, jak również zapobiegają podrażnieniom i infekcjom. Neutralizują również nieprzyjemny zapach i nawilżają okolice płciowe. Przykładowe chusteczki to np. Cleanic i Lactacyd, a kosztują niewiele, bo od kilku do kilkunastu złotych za 15-20 sztuk.

Zmień dietę!



Aby zapobiegać infekcjom intymnym podczas lata, warto mieć na uwadze także aspekt dietetyczny. Co prawda nie dotyczy bezpośrednio higieny intymnej, ale trzeba wspomnieć, że nadmiar węglowodanów w diecie sprzyja zakażeniom pochwy, zwłaszcza grzybiczym. Zatem rezygnujemy z deserów, słodyczy, ciast, soków owocowych, na rzecz jogurtów, kefirów, maślanek, świeżych warzyw, nasion i orzechów. Z pewnością pomoże nam to zapobiec niechcianej infekcji.

Czy wiesz co to probiotyki?



Na czas wakacji warto suplementować kobiece probiotyki, które wzmocnią bariery ochronne błony śluzowej pochwy. Probiotyki zawierają określone szczepy bakterii z rodzaju Lactobacillus, które zakwaszają środowisko pochwy, a przez to utrudniają rozwój bakteriom, grzybom i pierwotniakom. Są to bakterie o silnym powinowactwie do nabłonka pochwy. Więcej o robotykach dla kobiet znajduje się w artykule:

