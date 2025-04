Niektóre nowotwory można wykryć po zapachu ciała. Jaki jest zapach chorego na raka?

Czy istnieje specyficzny zapach chorego na raka? To zależy. Na wczesnym etapie rozwoju nowotworu chory nie wydziela nietypowych zapachów, które byłyby wyczuwalne ludzkim nosem. Nieprzyjemną woń mogą powodować zmiany w zaawansowanych stadiach raka albo przyjmowane leki. Zapach na początku choroby mogą za to rozpoznać specjalnie do tego zaprojektowane urządzenia medyczne.